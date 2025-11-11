舊課桌椅 雙北再利用 基隆玩藝術

課桌椅汰換後仍可發揮剩餘價值，新北強調讓每一張課桌椅「不退場」，持續在不同場域中服務學習者。基隆市利用廢棄課桌椅創作藝術品，展現巧思。

新北教育局說，汰換課桌椅去化有「資源再利用、弱勢共享、循環經濟」3原則，堪用或可維修的課桌椅優先調撥給有需求的學校，或融入創客課程、校園裝置藝術等再生利用，也建立公益提撥與弱勢媒合機制，讓弱勢家庭、社區關懷據點及社福機構能以無償或小額認購方式取得，兼顧環保與社會關懷。

新課桌椅設計及選擇上，新北教育局表示，材質不限於木製，重點是安全、耐用、可維修、可回收，鼓勵學校採用國產材質。

北市教育局表示，課桌椅汰換以普通班教室為主，汰舊後仍堪用的課桌椅優先調配至尚未汰換的年級使用，也會流向專科教室、補校教室，部分課桌椅放置在校內儲藏空間做彈性調配，也透過「台北惜物網」，供有需求學校或民眾洽詢運用，促進資源循環。

基隆市中和國小運用廢棄課桌椅，在藝術家帶領下創作藝術品。圖／基市府教育處提供

基市府推動課桌椅採購案時納入4所市立高中，2023年以「我的課桌椅我作主」為主題，邀國三及高一學生討論新式課桌椅，在許願卡寫下自己想要的課桌椅，為教室環境許下願望。

基隆教育處長徐嬿立指出，新採購的課桌椅以木製可調式優先，鼓勵活化汰換或庫存的課桌椅。五堵國小在穿堂布置「鳥語書香」閱讀空間，賦予舊課桌椅新用途，基隆市中和國小善用廢棄課桌椅玩創作，也延長物命。

