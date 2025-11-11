舊課桌椅 雙北再利用 基隆玩藝術
課桌椅汰換後仍可發揮剩餘價值，新北強調讓每一張課桌椅「不退場」，持續在不同場域中服務學習者。基隆市利用廢棄課桌椅創作藝術品，展現巧思。
新北教育局說，汰換課桌椅去化有「資源再利用、弱勢共享、循環經濟」3原則，堪用或可維修的課桌椅優先調撥給有需求的學校，或融入創客課程、校園裝置藝術等再生利用，也建立公益提撥與弱勢媒合機制，讓弱勢家庭、社區關懷據點及社福機構能以無償或小額認購方式取得，兼顧環保與社會關懷。
新課桌椅設計及選擇上，新北教育局表示，材質不限於木製，重點是安全、耐用、可維修、可回收，鼓勵學校採用國產材質。
北市教育局表示，課桌椅汰換以普通班教室為主，汰舊後仍堪用的課桌椅優先調配至尚未汰換的年級使用，也會流向專科教室、補校教室，部分課桌椅放置在校內儲藏空間做彈性調配，也透過「台北惜物網」，供有需求學校或民眾洽詢運用，促進資源循環。
基市府推動課桌椅採購案時納入4所市立高中，2023年以「我的課桌椅我作主」為主題，邀國三及高一學生討論新式課桌椅，在許願卡寫下自己想要的課桌椅，為教室環境許下願望。
基隆教育處長徐嬿立指出，新採購的課桌椅以木製可調式優先，鼓勵活化汰換或庫存的課桌椅。五堵國小在穿堂布置「鳥語書香」閱讀空間，賦予舊課桌椅新用途，基隆市中和國小善用廢棄課桌椅玩創作，也延長物命。
▪當AI成為我的室友：大學生使用習慣揭密 5學生專訪吐心聲
▪沒有GPT畢不了業！旅法留學生笑談生成式AI：未來無法與它分離
▪科技一定冷漠？音樂劇少女用AI詮釋舞台情感：真情無法被取代
▪曾和AI談情說「愛」…社會學碩士生劃分界線：與人接觸才是真
▪別讓機器變傳聲筒！ 台大中文系學生曝文組優勢：精準形容人性
▪人工智慧還能這樣玩！她設計AI幼兒、寫歌創作 拓展跨領域應用
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言