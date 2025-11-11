新北明年起更新課桌椅 改統籌規畫
新北明年起分4年投入8億元汰換校園課桌椅、飲水機與置物櫃，為爭取資源，不少校長偕家長會長向議員請託爭取建議款，且要從校務基金自籌20%，耗時費力。申請制引發議論，新北教育局允諾調整作法，該計畫由局端統籌規畫，無須自籌經費或逐案申請，免招標、免核配額度，大幅簡化行政流程。
有校長私下透露，以往想更換課桌椅要爭取議員建議款支持，程序繁瑣，教育局統籌招標、統一汰換，能加快採購效率，落實政策美意。
「舊瓶裝舊酒，不是專款推動。」新北議員彭佳芸說，教育局大力宣傳4年投入8億換課桌椅等設備，作法仍是延續之前模式，學校要找議員爭取建議款，若預算較高要找多位議員幫忙，耗費校長及行政人員心力，校方還要從校務基金自籌20%。更換課桌椅應放入教育局本預算執行，讓校長、家長會長要奔走向議員爭取建議款，實在不合理。
議員陳偉杰主張，教育局應直接統籌經費與規畫，簡化行政流程，減少學校與議員間重複溝通，也有助資源公平分配。
教育局說明，學校自籌是從校務基金提撥，若基金吃緊由教育局直接提撥，控管用意是撙節資源。更換課桌椅沒列入本預算是考量各校樣態不同，明年起分4年挹注8億元，可加碼、加速汰換課桌椅。
對校長、議員意見，教育局從善如流，宣布「校園基礎設備汰舊換新4年計畫」由局端統籌規畫，學校無須自籌經費或逐案申請，免招標、免核配額度，預計每年更新約6萬套課桌椅。
鄰近的北市、基隆也在近年更新課桌椅。北市今年初宣布分3年投入8.1億元，為市立國、高中約2400間教室更換課桌椅及置物櫃，費用編列於各校預算。
基隆市府去年起推動課桌椅汰舊換新，4年投入4400萬元，更新2萬3300組，經費由市府自籌編列，不用學校配合款。
