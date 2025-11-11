台積北高雄擴廠 教育需求飆升
台積電帶動北高雄人口紅利，預估有6萬名就業人口進駐，推升南部科學園區路竹、橋頭與楠梓三園區的教育需求。私立康橋國際學校正籌設高雄校區，高科實驗中學昨揭牌，新校舍3年後完工，朝幼稚園到12年級（K至12）雙語學校打造。
繼南科實中、嘉科實中及屏科實中之後，高科實中今年8月1日成立，斥資27億元的新校舍位於橋頭新市鎮，鄰近橋頭地方法院，可容納1819人。
市長陳其邁說，台積電一口氣在高雄設5座廠、7500名員工進駐，帶動供應鏈廠商共6萬多個工作機會，對高雄就學能量非常嚴峻，未來藍田國小、文小14等校會陸續增加4990個名額，讓小朋友有更好的教育環境。不過議員陳玫娟、李雅芬等人指出，僅在橋頭設一所高科實中不夠，鄰近國中小設校須加快。
南科管理局長鄭秀絨昨語帶抱歉地說，當初考量高雄教育資源較充裕，所以未在第一時間設校，「高科實中算是有點遲到了」。新校區籌設經費來自科技預算及園區作業基金，未來預算不是問題，會給實中最好的後盾及資源。
高科實中校長陳修平說，實中校地6.42公頃，預計招收高中部、國中部、國小部、雙語部及幼兒園，是一所五部共融的新校園，採用CLIL課程設計與沉浸式教學，園區子女學生8成、非園區子女2成。
教育局表示，除高科實中外，新設藍田國小明年8月開學，普通班48班、幼兒園2班、公托3班。楠梓區文小14新校設36班，預計2029年8月招生。楠梓國小校舍改建後可增8班，油廠國小將拆除禮堂重建5層樓建物，增設18間教室。國中部分，楠梓文中15設校已啟動，高大特區如有設校需求，將於文小1設國中。
