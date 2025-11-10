凱基人壽防詐大使前進偏鄉 以金融專業守護下一代

為讓防詐觀念向下扎根，凱基人壽串聯多方資源，將防詐觀念融入校園與日常生活，前進彰化香田國小與新北金山國小，為偏鄉學童量身打造專屬教材，以防詐大使講座結合趣味闖關遊戲，寓教於樂提升學童防詐敏感度與應對能力。

凱基人壽長期推廣全齡防詐教育，深入校園、社區及偏鄉，讓金融知識普及多元族群，近二年來舉辦超過百場防詐講座，實踐「We Share We Link」精神，分享金融友善的美好價值。

總經理郭瑜玲表示，防詐教育是金融業守護社會的第一步，而孩子的防詐意識就是家庭的第一道防線，我們希望能做的更多，透過行動點亮金融教育的火種。香田國小闖關任務包括「防詐大使講座」、「防詐知識大考驗」、「防詐口訣健身操」等，讓學童在遊戲中學習識詐、防詐。二年級梁同學說，我學到防詐五不，最重要的是不接陌生來電。四年級巫同學也表示會牢牢記住「165反詐騙專線」。香田國小校長鄭培華表示，凱基人壽將防詐教育帶入偏鄉，不僅加深孩子的學習印象，也幫助孩子從小建立正確觀念。

凱基人壽亦走入新北市金山國小，針對四至六年級學生宣導日常情境中的防詐素養，聚焦「網路交友」與「線上遊戲」常見詐騙樣態，透過情境提問與有獎徵答，拆解陌生私訊、釣魚連結、網路交易詐騙等手法，引導孩子練習正確因應作法，將求證與通報化為日常習慣。

面對詐騙挑戰，凱基人壽積極與警政單位、地方政府、學校及社福機構合作，整合公私協力資源，深化「金警聯防」與「金房聯防」機制，強化防詐防線；更以制度化、系統化的方式推動防詐宣導，邀請刑事局專業培訓凱壽防詐大使，並成立防詐志工團，並以實際行動落實在社會回饋。

