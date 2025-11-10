汐止區崇德國小螢火蟲步道毀壞荒廢 立委協助重建展新貌

汐止區崇德國小一直以來是螢火蟲聞名的特色小學，不過串聯到茄苳溪的螢火蟲步道，時間一久損壞嚴重，等於荒廢，所以立委廖先翔就協助爭取經費改善，在國教署及新北市教育局的補助下，總經費近千萬，全新的步道整建完成，提供孩子們更好的賞螢教育環境。

崇德國小螢火蟲步道，在潮濕多雨，再加上颱風侵襲，不但木頭腐蝕嚴重，大片損壞，甚至大面積坍塌，就像廢墟一樣，為了安全，學校只能圍上黃色警示帶禁止通行，現在重建完成，讓孩子們又能走新的步道串聯到茄苳溪步道，就近欣賞、觀察螢火蟲。

立法委員廖先翔提到，汐止區崇德國小有得天獨厚的地理環境，雖然緊鄰社區大馬路，但是另一側則是茄苳溪，有著天然的河川跟植披，生態維持的相當好，因此長期以來螢火蟲是崇德國小的特色，包括老師、學生都有針對螢火蟲做科展或研究，親師生都很喜歡在這裡欣賞螢火蟲，在校內有一條步道，是讓學生都可以就近欣賞螢火蟲，但是天氣的關係，包括原本的材質是用傳統的木材，汐止多雨潮濕易腐爛，在一次颱風過後，整個都毀壞掉，在校長、家長長期努力下，也請國教署來學校會勘，在國教署及新北市政府教育局的補助下，把過去的螢火蟲步道已經重新做好了，提供小朋友有更好的自然生態教育環境。

崇德國小校長李顯鎮表示，螢火蟲生態步道一直是崇德國小的特色，之前的步道因為久了也舊了，已經壞的沒辦法再修了，在使用上有安全上的疑慮，整建步道一直是教職員工及家長們的心聲，非常謝謝廖先翔立委的大力支持跟幫忙，爭取了整個整建經費，完工後就很期待能夠看到螢火蟲，讓學校螢火蟲特色課程能再現風華，這段時間，老師也帶著學生來走全新的步道，非常清幽、舒服，在如沐春風的環境下，對孩子的身心發展是非常有幫助的。

