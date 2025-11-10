坪頂國小百週年校史室華麗重生 串聯世代記憶見證百年風華

創立於民國15年的新北市淡水區坪頂國小，適逢籌辦百週年校慶，在新北市議員陳偉杰的經費挹注下，今年將串聯世代記憶、承載歷史底蘊的校史室進行改造，要透過華麗變身、重新啟航，再聚社區和校友情感，並舉行隆重的完工揭牌儀式。

揭牌儀式場面隆重熱絡，先由坪頂直笛團隊演奏精彩的迎賓曲，悠揚的樂聲在校園中迴盪，陳偉杰議員表示，百年老校，校史室的改建，更是連結過去、現在與未來的重要工程，所以當學校有願想要營建融合校史、生態和教學的三度空間時，更要全力爭取經費，讓學生親近並認識學校的發展軌跡。

活動中，議員也多次嘉許坪頂國小能讓學生擔綱校史導覽，展現了學校培養學生領導力與口語表達能力的成果。新校史室的各個主題展區，包括學校創校始末、重要文物瑰寶、歷屆校友傑出成就等等。

坪頂國小校長蔡明雄也表示，新校史室的設計完整融匯社區特色及校本課程，尤其要讓學生親近、觸摸學校發展淵源。所以，校史室不再只是靜態的文物陳列空間，更包容學生成長與學習的各式活教材。孩子們當可於課後班、社團活動、下課間，隨意親昵校史榮光。校長也感謝陳偉杰議員支持，使改建計畫得以順利完成；盼新的校史室能成為學校的「時光寶庫」，永續述說與傳遞坪頂的精彩故事。

