觀天下小小主播營 瑞芳九份國小師生體驗新聞現場
為推廣媒體教育、培養學童正確的新聞識讀觀念，觀天下有線電視公司今(10)日舉辦「小小主播營」活動，特別邀請九份國小師生共同參與。活動在充滿熱情與好奇的氛圍中展開，孩子們第一次踏進專業電視台攝影棚，親眼見到主播台、鏡頭與燈光設備，在講師的介紹下認識新聞製播流程，也變身主播親身體驗新聞播報，特色教學拓展學童學習視野。
活動內容包含「媒體識讀」課程，由觀天下團隊講解新聞製作流程與媒體在社會中的角色，帶領學生學習如何分辨訊息真偽，建立正確的媒體判讀能力。接著，師生們參觀攝影棚，近距離了解新聞播報現場的環境與專業設備運作。
最受矚目的體驗環節，是讓學生們親自登上主播台播報新聞。孩子們面對鏡頭，一字一句練習發音、表情與台風，從緊張到自信，展現出獨特的小主播風采，贏得老師與同學們的熱烈掌聲。
觀天下有線電視公司表示，希望透過「小小主播營」，讓學童從實際體驗中了解新聞工作的專業與責任，培養理性媒體識讀能力，同時啟發對傳播領域的興趣。公司未來也將持續推動類似的媒體教育活動，深化與在地學校的合作，讓更多孩子有機會認識新聞世界的真實樣貌。
