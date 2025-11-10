聽新聞
0:00 / 0:00
台中體育老師被控拿接力棒敲學生頭致紅腫流膿 校方明天開會查
台中海線地區一所國中體育老師被控拿接力棒敲學生頭，致紅腫流膿。台中市教育局表示，校方明天開會調查，初步了解發現老師和家長的說法有落差。
這名女學生的家長上網控訴，女兒上月31日上體育課時沒有專心聽老師講課，被體育老師拿接力棒敲頭，導致頭部紅腫流膿，回家不敢告知，隔天她發現後詢問，女兒才說在學校發生的狀況。
台中市教育局今天表示，這所國中傳出有學生上課疑似遭某位體育老師以接力棒敲頭，經校方初步了解雙方說法有落差，學校已排定明天召開校事會議審議；教育局督促學校依規加速調查，儘早釐清真相，如有違法一定嚴懲嚴辦，並追蹤學校後續處理情形，督導學校視學生實際狀況提供協助，啟動輔導措施，並強化親師生溝通合作機制，提供友善學習環境。
女學生母親說，11月3日學務主任電話和她聯繫才知道整個狀況，事情經過多天，體育老師都沒有表示歉意及電話聯繫道歉，她說體育老師表明只用接力棒點頭而已，「你覺得我們身為家長的會相信嗎？」
【2025教育專題】
▪當AI成為我的室友：大學生使用習慣揭密 5學生專訪吐心聲
▪沒有GPT畢不了業！旅法留學生笑談生成式AI：未來無法與它分離
▪科技一定冷漠？音樂劇少女用AI詮釋舞台情感：真情無法被取代
▪曾和AI談情說「愛」…社會學碩士生劃分界線：與人接觸才是真
▪別讓機器變傳聲筒！ 台大中文系學生曝文組優勢：精準形容人性
▪人工智慧還能這樣玩！她設計AI幼兒、寫歌創作 拓展跨領域應用
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言