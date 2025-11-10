快訊

中和這區賣到9字頭 專家驚呼「我的老天鵝」

賓士車高速逆向撞斷消防栓 肇事男身上有喪屍煙彈當場被逮

台積電員工可放心了 高科實中今揭幕、設校經費高達27億

聽新聞
0:00 / 0:00

台積電員工可放心了 高科實中今天揭幕、設校經費高達27億

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高科實中國小一年級及國中一年級已經開始招生，共六班，學生暫時借用右昌國中校舍上課。記者徐白櫻／攝影
高科實中國小一年級及國中一年級已經開始招生，共六班，學生暫時借用右昌國中校舍上課。記者徐白櫻／攝影

配合南科路竹、橋頭及楠梓三園區發展，國立高科實驗中學（簡稱高科實中）今天在右昌國中揭牌成立，新校舍預計3年後完工，朝「K至12雙語學校」發展，設校經費高達27億元，是一般學校的5倍之多。校方指出，小一、國一今年第一年招生，招生率達62％，幼兒園及高中部將在新校舍落成後開始招生，總計61班。

繼南科實中、嘉科實中及屏科實中之後，高科實中今年8月1日成立，新校舍位於橋頭新市鎮，鄰近橋頭地方法院。目前國小部及國中部共6班學生借用楠梓區右昌國中教室上課，今早由高雄市長陳其邁會同國科會、教育部、南科管理局、立委及議員一起熱鬧揭牌。

市長陳其邁說，感謝國科會編預算讓高雄增加一所高達27 億元的學校，台積電一口氣在高雄設6座廠房、7000多名員工進駐，帶動上下游供應鏈廠商共6萬多個工作機會，對高雄就學能量有非常嚴峻的挑戰，未來援中國中、文小14等校共增加4990個名額，讓小朋友有更好的教育環境。

南科管理局長鄭秀絨表示，相較其他科學園區，高科實中算是「有點遲到了」，當初是考量高雄教育資源較充裕，所以未在第一時間設校，在高市府努力下，實中提早一年招生；新校區籌設經費27.01億元，來自科技預算及園區作業基金，未來預算不是問題，會給實中最好的後盾及資源，培養小孩具備跨國際科技競爭力。

高實中首任校長陳修平說明，實中校地6.42公頃，鄰近橋頭地院、高雄都會公園、捷運青埔站及未來的紫線捷運站，預計招收高中部、國中部、國小部、雙語部及幼兒園，是一所五部共融的新校園，採用CLIL課程設計與沉浸式教學，園區生八成、非園區生兩成。工程由高市府協助辦理，校舍於今年1月決標，預計2028年5月完工。

高科實中學生暫時借用右昌國中校舍上課，今天舉辦揭牌儀式，地方議員及教育界人士出席踴躍。記者徐白櫻／攝影
高科實中學生暫時借用右昌國中校舍上課，今天舉辦揭牌儀式，地方議員及教育界人士出席踴躍。記者徐白櫻／攝影
高科實中學生暫時借用右昌國中校舍上課，今天舉辦揭牌儀式，地方議員及教育界人士出席踴躍。記者徐白櫻／攝影
高科實中學生暫時借用右昌國中校舍上課，今天舉辦揭牌儀式，地方議員及教育界人士出席踴躍。記者徐白櫻／攝影
高科實中位於橋頭新市鎮，總面積6.42公頃，預計2028年5月完工，目前只見圍籬將校地阻隔起來。記者徐白櫻／攝影
高科實中位於橋頭新市鎮，總面積6.42公頃，預計2028年5月完工，目前只見圍籬將校地阻隔起來。記者徐白櫻／攝影

南科 陳其邁 幼兒園

延伸閱讀

台積電營收／10月3,674億元再創新高 第4季旺季行情啟動

鳳凰颱風來襲前高雄地牛翻身 網怒：搖這麼大手機國家警報沒響

高雄夢時代跨年新卡司公布 告五人登台演出

搶一萬元商機！北市消費200元有機會變台積電股東 送你去美國看NBA

相關新聞

台積電員工可放心了 高科實中今天揭幕、設校經費高達27億

配合南科路竹、橋頭及楠梓三園區發展，國立高科實驗中學（簡稱高科實中）今天在右昌國中揭牌成立，新校舍預計3年後完工，朝「K...

台中體育老師被控拿接力棒敲學生頭致紅腫流膿 校方明天開會查

台中海線地區一所國中體育老師被控拿接力棒敲學生頭，致紅腫流膿。台中市教育局表示，校方明天開會調查，初步了解發現老師和家長...

竹縣斥資1.3億逐步汰換國中小課桌椅 竹市議員：市府規畫與跟進

新竹縣府規畫今年起分六年將全縣各國中小課桌椅逐年汰換為可調式課桌椅。民進黨新竹市議員劉康彥今在單位業務質詢時指出，相較於...

馬來西亞打造排隊烘焙品牌 弘光科大食科系校友創業三大要訣

弘光科技大學食品科技系邀在馬來西亞創業成功的校友溫裖湙，向大一學弟妹分享，從僑生一路在台灣求學、參加海內外比賽，到回家鄉...

東勢同安國小演活美語劇場 偏鄉小學全能獻藝驚艷全場

響應雲林東勢鄉公所舉辦的親子文化健走，東勢鄉同安國小今總動員包辦整個開幕演出，從直笛演奏、歌舞帶動唱，甚至全美語的劇場，...

名師讚「題目最貼近大考」 聯合盃嘉義區2119名學生展筆鋒

「第19屆聯合盃全國作文大賽」嘉義區初賽今於嘉義市民生國中登場，有2119名學生參賽。今年國中八、九年級與去年一樣只有題...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。