台積電員工可放心了 高科實中今天揭幕、設校經費高達27億

配合南科路竹、橋頭及楠梓三園區發展，國立高科實驗中學（簡稱高科實中）今天在右昌國中揭牌成立，新校舍預計3年後完工，朝「K至12雙語學校」發展，設校經費高達27億元，是一般學校的5倍之多。校方指出，小一、國一今年第一年招生，招生率達62％，幼兒園及高中部將在新校舍落成後開始招生，總計61班。

繼南科實中、嘉科實中及屏科實中之後，高科實中今年8月1日成立，新校舍位於橋頭新市鎮，鄰近橋頭地方法院。目前國小部及國中部共6班學生借用楠梓區右昌國中教室上課，今早由高雄市長陳其邁會同國科會、教育部、南科管理局、立委及議員一起熱鬧揭牌。

市長陳其邁說，感謝國科會編預算讓高雄增加一所高達27 億元的學校，台積電一口氣在高雄設6座廠房、7000多名員工進駐，帶動上下游供應鏈廠商共6萬多個工作機會，對高雄就學能量有非常嚴峻的挑戰，未來援中國中、文小14等校共增加4990個名額，讓小朋友有更好的教育環境。

南科管理局長鄭秀絨表示，相較其他科學園區，高科實中算是「有點遲到了」，當初是考量高雄教育資源較充裕，所以未在第一時間設校，在高市府努力下，實中提早一年招生；新校區籌設經費27.01億元，來自科技預算及園區作業基金，未來預算不是問題，會給實中最好的後盾及資源，培養小孩具備跨國際科技競爭力。

高實中首任校長陳修平說明，實中校地6.42公頃，鄰近橋頭地院、高雄都會公園、捷運青埔站及未來的紫線捷運站，預計招收高中部、國中部、國小部、雙語部及幼兒園，是一所五部共融的新校園，採用CLIL課程設計與沉浸式教學，園區生八成、非園區生兩成。工程由高市府協助辦理，校舍於今年1月決標，預計2028年5月完工。 高科實中學生暫時借用右昌國中校舍上課，今天舉辦揭牌儀式，地方議員及教育界人士出席踴躍。記者徐白櫻／攝影 高科實中學生暫時借用右昌國中校舍上課，今天舉辦揭牌儀式，地方議員及教育界人士出席踴躍。記者徐白櫻／攝影 高科實中位於橋頭新市鎮，總面積6.42公頃，預計2028年5月完工，目前只見圍籬將校地阻隔起來。記者徐白櫻／攝影

商品推薦