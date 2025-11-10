快訊

竹縣斥資1.3億逐步汰換國中小課桌椅 竹市議員：市府規畫與跟進

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹縣府規畫今年起分六年將全縣各國中小課桌椅逐年汰換為可調式課桌椅。圖／新竹縣府提供
新竹縣府規畫今年起分六年將全縣各國中小課桌椅逐年汰換為可調式課桌椅。圖／新竹縣府提供

新竹縣府規畫今年起分六年將全縣各國中小課桌椅逐年汰換為可調式課桌椅。民進黨新竹市議員劉康彥今在單位業務質詢時指出，相較於竹縣，竹市已經很久未全面性汰換全市國中小學生的課桌椅，即使有規畫，也是局部校園汰換，木製桌椅並不符合人體工學，若學生坐姿不正確，很容易產生脊椎側彎、駝背等問題，希望相關單位能重視。

對此，教育處回應，因財畫法已通過，明年度市府將編列一億元「基本教育改善設施」經費，提供各校進行相關的教學設備的汰換或改善，只要有需要，都可提出申請，未來也會研議，逐步汰換全市國中小傳統木製課桌椅，並改用可調整式課桌椅。

劉康彥說，學生一天有超過三分之一以上時間在念書，也都坐在椅子上，家長最關心的，就是孩子在發育期使用的課桌椅是否符合人體工學，若不符合，容易出現近視、脊椎側彎、駝背等情形，並影響學習。

他說，竹市已經很久沒有全面性汰換國中小學生的課桌椅，如果有，也只是局部汰換，包括去年市府共編列124萬元給內湖、茄苳、竹蓮、南寮國小共四所小學汰換課桌椅，但新的課桌椅仍是傳統那種木製。反觀竹縣規畫今年起分六年將全縣各國中小課桌椅逐年汰換為可調式課桌椅，114學年度優先汰換國小六年級及國中三年級班級1萬3085套，購置經費共2547萬7100元。

劉康彥指出，若明年各校有類似汰換課桌椅的計畫，教育處應要輔導、指導採用符合人體工學可以可調整式的課桌椅，現在市面上有很多可調式課桌椅能隨著孩子的體型、或身高去調整，而非過去學校課桌椅都是統一高度，每學期都要搬動調換，希望教育處能以專案規畫經費，讓全市國中小課桌椅逐年逐步汰換，並優先考慮可調整式課桌椅。

民進黨新竹市議員劉康彥今在單位業務質詢時指出，希望教育處能以專案規畫經費，讓全市國中小課桌椅逐年逐步汰換，並優先考慮可調整式課桌椅。記者王駿杰／翻攝
民進黨新竹市議員劉康彥今在單位業務質詢時指出，希望教育處能以專案規畫經費，讓全市國中小課桌椅逐年逐步汰換，並優先考慮可調整式課桌椅。記者王駿杰／翻攝

