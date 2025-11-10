馬來西亞打造排隊烘焙品牌 弘光科大食科系校友創業三大要訣

弘光科技大學食品科技系邀在馬來西亞創業成功的校友溫裖湙，向大一學弟妹分享，從僑生一路在台灣求學、參加海內外比賽，到回家鄉創立知名烘焙品牌的心路歷程。溫裖湙說，到弘光前他連麵包都不會做，從零學起，能創業有成的三大訣竅是，大學打好理論基礎、從比賽中磨練技術、保有熱情。

來自馬來西亞柔佛州東甲的溫裖湙說，他從小在家開傳統漢餅店幫忙製餅，他常思考傳統漢餅還能加入什麼元素，讓老店再創新，在高中校長建議下，他決定到台灣求學，希望畢業後可以將所學到的食品技術、行銷能力、研發專業帶回馬來西亞，為傳統餅業拓展新局面。

溫裖湙表示，雖然會做漢餅，但上大學前從未接觸過麵包製作，從零學起，每天努力練習，聽學長介紹可以參加比賽，在楊智偉老師的帶領下，一頭栽進參賽選手行列，從比賽中吸取新知識，測試自己的技術水準，並了解世界各地烘焙業界的發展特色。

在學期間，曾獲2016年FHC上海國際廚藝競賽綜合麵包組銀牌、2018野創盃麵包烘焙創意競賽金牌、2018 FHA新加坡國際廚藝競賽藝術麵包展示銅牌、2019年HOFEX香港國際美食大獎烘焙藝術展示銅牌，也擔任老師助教，並參加各種國內外技術研習增進技藝，108年畢業時，獲得技優生獎。

畢業後，溫裖湙在台灣Feeling 18、Lilian’s Bakery 工作2年多，4年前回馬來西亞家中餅店，展開創新產品創立品牌之路。他說開始做各式麵包販售，花的時間多、保存期短，營收不如預期，考量東甲平日顧客一般，假日才有人潮，決定開發保存期較長的拌手禮丹麥餅，品牌命名為「 NIKKŌパン屋」，終於一炮而紅，常大排長龍。

溫裖湙說，大學時期比賽及參加研習奠定的技術底子，及所養成的觀察力、研發力、創新力，加上也是念弘光科大食科系妻子蔣佳帆幫忙出點子、做行銷，是品牌能夠成功的關鍵，接著又持續開發出日式手撕麵包、貝果等熱門商品。他提醒學弟妹，商業研發和比賽不同的是，要思考如何開發出適合當地消費者口味，且能商業化製作量產的商品，馬來西亞和台灣一樣，近年來出現缺工問題，店裡必須引進移工幫忙。

食科系系主任蔡政志表示，溫裖湙和學妹蔣佳帆昔日都是系上選手，接受楊智偉老師培訓，透過參賽精進技術，也找到志趣相投的人生伴侶，他把在台灣學到的烘焙技術帶回家鄉，在傳統餅店中開創出新品牌及多樣火紅商品，實現了當初來台灣求學時立下的目標，很值得學弟妹學習。 弘光科大馬來西亞校友溫裖湙分享從求學、比賽到創業有成的故事。記者游振昇／攝影 弘光科大食科系系主任蔡政志(左)感謝馬來西亞校友溫裖湙(右)，分享創立知名烘焙品牌的心路歷程。記者游振昇／攝影

