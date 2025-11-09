東勢同安國小演活美語劇場 偏鄉小學全能獻藝驚艷全場

響應雲林東勢鄉公所舉辦的親子文化健走，東勢鄉同安國小今總動員包辦整個開幕演出，從直笛演奏、歌舞帶動唱，甚至全美語的劇場，說唱俱佳演活了「世界上最孤獨的鯨魚」劇目，不僅增添亮點與活力，對於這所偏鄉小學深耕藝文教育的成果，更是刮目相看。

今天健走開幕式由鄉長張健福主持，吸引大批民眾參加，期待走出健康並沿途瀏覽古早鐵道風光，深度體驗家鄉之美。

活動首先登場的是東勢鄉同安國小直笛團帶來的「春風暖暖，遍拂台灣」台灣組曲，選曲包含「望春風」、「暖暖」與「台灣是一個好所在」等曲目，學生以整齊優美的合奏，結合多媒體影像背景，帶領觀眾重溫熟悉的台灣旋律。

影音畫面呈現鄉村風光與人文意象，象徵土地的溫度與文化的深厚，也呼應健走活動「親子愛家鄉」的主題精神，讓人耳目一新。

接著精彩的英語讀者劇場登場「The Song of 52 Hertz: Every Voice Matters」，由學生以流暢的英語對話與角色扮演，講述「世界上最孤獨的鯨魚」故事。這群小演員以真摯情感詮釋劇情，傳達「傾聽、包容與理解」，提醒大家重視每個生命的聲音，也展現學校在英語教育與戲劇教學的成果。

最後由高年級學生帶來英語唱跳「Hot Sauce」與「APT」壓軸演出，動感十足的舞蹈帶動高潮，展現青春活力，贏得滿場掌聲，並對這所偏鄉小學的全才能獻藝，極表肯定。校長鍾明哲表示，學生以表演回饋社區，期讓健康與藝術融入生活日常。感謝教師團隊與學生的用心投入，讓一場社區活動在歡愉中畫下完美句點。 東勢鄉同安國小從動感舞到直笛演奏，再以全美語的劇場，說唱俱佳演活了「世界上最孤獨的鯨魚」劇目，贏得全場掌聲與肯定。記者蔡維斌／翻攝 東勢鄉同安國小從動感舞到直笛演奏，再以全美語的劇場，說唱俱佳演活了「世界上最孤獨的鯨魚」劇目，精彩才藝演出，贏得全場掌聲與肯定。記者蔡維斌／翻攝 東勢鄉同安國小以全美語的劇場，說唱俱佳演活了「世界上最孤獨的鯨魚」劇目，贏得全場掌聲。記者蔡維斌／翻攝

