名師讚「題目最貼近大考」 聯合盃嘉義區2119名學生展筆鋒
「第19屆聯合盃全國作文大賽」嘉義區初賽今於嘉義市民生國中登場，有2119名學生參賽。今年國中八、九年級與去年一樣只有題本沒有題目，要讓學生要從提供的訊息尋找靈感寫作，學生都認為很好發揮。國文補教名師蔡恆也指出，八、九年級與高中職組的題型完全貼合近年大考方向。
嘉義區初賽由民生國中與聯合報系文化基金會主辦，一早家長陪同學生陸續抵達會場。聯合盃邁入第19屆，題目設計與國中會考、學測趨勢貼合，不僅讓學生熟悉命題導向，也成為年度重要寫作練兵機會，因此每年吸引上千名學生參加。
本次比賽分為國小中、高年級、國中七至九年級及高中職共六組。題目分別為「神奇百寶箱」、「博物館之旅」、「雨後」，八、九年級為圖例題，高中職則為「我對貧富差距的看法」。
嘉中學生黃苡晴說，高中職題目明確，讓她能從現實社會切入，延伸至人性與溫度。嘉義國中凃品均表示，最初看到「雨後」覺得抽象，但沉澱後理解是描寫雨後心境，便抓到方向。國中九年級考生楊雅晴、羅聿靖表示，圖例中的「價值」、「比較」等子題給予明確選擇，選擇與自身感觸最深的主題即可延伸。民生國中林蕊葦、彭聿晞則從漫畫詞意延伸「公平」與社會正義。八年級考生陳鈺臻認為，題目貼近生活、媒體資訊熟悉，因此容易發揮。
蔡恆分析，今年國中九年級組題本延續去年度會考方向，只需從公平、知足、比較、慾望、心態、價值等6項中挑一即可，既公平又能讓學生發揮強項。圖例呈現「糖果多的小孩反而不開心、拿一顆糖果的孩子卻很快樂」的反差，也提供學生從「比較」或「知足」切入的空間。
他認為八年級題目最精彩，「人倒地後，學生要選擇急救、逃跑、報警或圍觀」，題材貼近現代社會，也考驗學生人性思辨。七年級「雨後」則偏向傳統敘事，屬國中初階題型，與大考方向略有落差，但對七年級學生算是合適的過渡題。
國小方面，他認為「神奇百寶箱」具創意，「博物館之旅」則須考量孩子是否真的有相關經驗，否則容易受生活經驗限制。
整體而言，蔡恆評價，今年題目在八年級、九年級與高中職最能呼應大考趨勢；國小與國一、國二則兼具創意與語文能力培養，難度配置合理，有助學生循序練筆。
