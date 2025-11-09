離古城牆最近的書店！ 誠品恆春限定店打造與古蹟相望的閱讀體驗

快訊

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
誠品書店將於11月15進駐屏東最新藝文地標「恆春文化中心劇場館」1樓試營運。圖為恆春文化中心劇場館外觀3D示意圖。圖／誠品提供
誠品書店將於11月15進駐屏東最新藝文地標「恆春文化中心劇場館」1樓試營運。圖為恆春文化中心劇場館外觀3D示意圖。圖／誠品提供

離古城牆僅50部的誠品書店，下周即將試營運。誠品書店繼屏東東港王船限定店今年4月開卷啟航，再度向南推進拓展文化航線，11月15日來到建城150週年的恆春古鎮，進駐最新藝文地標「恆春文化中心劇場館」1樓，距恆春古城牆僅50步之遙。

誠品書店表示，誠品恆春限定店延續獨特歷史韻味，磚紅城牆設計同步延伸至書店空間，為讀者打造可與古蹟相望，同時享受書香與歷史交融的沈浸式閱讀體驗。

誠品書店恆春限定店除了匯集上萬冊書籍，試營運期間更呼應在地山海及落山風文化，策劃首檔「半島航行・日光之地」主題書展，精選台灣作家吳明益小說《家離水邊那麼近》、《苦雨之地》及村上春樹首部小說創作《聽風的歌》40週年紀念版等近百本文學作品，讓在地居民及遊客在文字間深入感受恆春的自然人文風情。

同一日，「恆春文化中心」也全面開幕，外觀設計以船體意象呈現屬於恆春的文化港灣，其中「劇場館」自開幕日起一連6場藝文活動接力登場，集結光雕秀、阿卡貝拉、音樂劇、民歌演唱會及知名音樂創作人陳明章音樂會，每週六於劇場館大廳還有免費沙龍音樂會，

恆春 音樂會 誠品

