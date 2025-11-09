聽新聞
校園新鮮事／屏東大成實小玩藝術 外客來訪
面臨裁併危機的屏東縣新埤鄉大成國小轉型為藝術實驗小學，獲雲門舞集舞蹈教室、台北藝術大學支持，帶學生投入藝術領域學習，今年獲教育部全國藝術教育貢獻獎國小組績優學校肯定。
大成國小位在典型客家聚落，受少子化、高齡化衝擊，人口外移嚴重，2021年全校學生剩27人，面臨裁併校危機，最後轉型為藝術實驗小學，找到生存契機。
校園打造為共融美感基地，學生化身「生活藝術家」，以自然為師、土地為本，與美學為伴。校長鍾秀鳳說，學校引進雲門舞集及北藝大創新實驗教育，去年舉辦跨國際的大地藝術節，在50個國家、150組藝術家投件中選出台灣、比利時、印尼、泰國、墨西哥、荷蘭共6組藝術家駐村創作，並由學生擔任導覽，分享藝術家創作歷程與他們的作品。
新埤鄉打鐵村長林偉政說，看到原本要消失的學校再度充滿孩子笑聲與活潑朝氣，內心很感動。家長會副會長章志強說，小小村落因為大地藝術節被國際看見，更獲外國人及外地人參訪，好榮幸。
