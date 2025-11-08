快訊

辭幹部會記過、肩膀現瘀青！家長控左營某國中導師不當管教 教育局回應

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
家長指控，高雄市左營區某國中移有導師涉不當管教。示意圖／AI生成
家長指控，高雄市左營區某國中移有導師涉不當管教。示意圖／AI生成

高雄市左營區某國中傳出導師疑涉不當管教，有家長指控，孩子被導師留置校內未通知家長，另朝會講話遭老師以手捏肩警告造成瘀青，還被要求若辭去班級幹部將記小過。教育局回應，已依規啟動校安通報及調查程序。

家長表示，孩子為國二學生，上月底某日放學後遲未返家，補習班傍晚致電通報學生未到，家人才得知孩子遭導師留置，事後又因在朝會轉頭與同學講話，被老師以手捏肩警告，回家後發現肩膀出現瘀青，隨即帶孩子驗傷。家長質疑，導師長期藉故刁難，甚至在聯絡簿註記「下幹部要記小過」，引發不滿。

校長受訪指出，導師管教時不慎碰觸導致瘀青，已依規啟動校安通報，成立調查小組了解事實，若確認導師有違反管教規範，將依相關規定處理。

至於不當班級幹部就記小過一事，校長澄清，校規並無此規定，班級幹部任期未滿若辭職，僅影響十二年國教加分資格，不會列為懲處紀錄，留置學生部分，導師當時為督促學生完成作業，未有懲罰意圖，後續將加強與家長溝通機制。

高市教育局表示，學校接獲家長反映後，立即完成校安通報，並依規成立調查小組釐清是否涉及教師不當管教，教育局已要求校方依教師法等規定召開校事會議，審議後續處置。

教育局強調，教師如有體罰、言語或身體不當接觸情形，將依法嚴處，並同時督促學校檢討導師管教方式，避免類似事件再度發生，確保學生受教權與身心安全。

高雄某國中傳出不當管教，家長控訴孩子遭導師捏肩瘀青。圖／翻攝畫面
高雄某國中傳出不當管教，家長控訴孩子遭導師捏肩瘀青。圖／翻攝畫面
導師在家長聯絡簿寫下學生辭去幹部將記小過，校方澄清，沒有這項規定。圖／翻攝畫面
導師在家長聯絡簿寫下學生辭去幹部將記小過，校方澄清，沒有這項規定。圖／翻攝畫面

高雄市 國中生 教育局 教師 幹部

