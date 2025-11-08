彰化北斗奠安宮發放獎學金 全鎮國小到高職324名學子受惠
民俗宗教記載農曆九月十九日是觀音出家日，今年在國曆11月10日，財團法人北斗奠安宮提前在今天發送獎學金給全鎮324名品學兼優的學生，期許北斗子弟勤奮向學，未來造福人群。
北斗奠安宮主祀媽祖，後殿供奉觀音，15年前起的媽祖誕辰、觀音出家日，發送獎學金給鎮內國中小到國立北斗家商的優秀學生。北斗奠安宮董事會今在正殿發送獎學金，各校老師帶領得獎學生在宮廟前廣場排隊等待。
北斗奠安宮董事長陳在表示，北斗奠安宮秉持媽祖與觀音的慈悲胸懷濟助眾生，濟助經費來自十方大德捐獻，必須用在有意義的地方，除了幫助弱勢民眾，北斗奠安宮獲得媽祖和觀音的同意，撥款獎助鎮內國小到高職的品學兼優學生，每人每次1千元獎學金，嘉勉他們用功讀書、學業有成並期許未來成為對國家社會有用的人。
北斗奠安宮顧問團長顏貽松等人在「奠安媽」面前頒贈獎學金給受獎學生，多名學生說，平時家人會來參拜奠安宮媽祖和宮廟時供奉的神明，也有學生說國中會考前曾把准考證拿到奠安宮請媽祖和文昌帝君保佑金榜題名。
顏貽松表示，頒發獎學金是北斗奠安宮每年兩次的重要事項，均委託各校班導師調查符合資格的學生，提報名單由學校轉交奠安宮，每次人數差不多；奠安宮獎勵優秀學生也幫助弱勢學生，只要老師透過學校通報，奠安宮就會施予援手。
