快訊

鳳凰颱風來勢洶洶 下周會宣布停班課？北市府：存有3不確定性

尪過世後…她「領光存款300多萬」遭姑伯提告 法院二審改判5月

亞職交流賽／江國豪來見辰己涼介 送上枕頭、鳳梨酥

聽新聞
0:00 / 0:00

彰化北斗奠安宮發放獎學金 全鎮國小到高職324名學子受惠

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣北斗奠安宮今發放獎學金給全鎮品學兼優的學生。記者簡慧珍／攝影
彰化縣北斗奠安宮今發放獎學金給全鎮品學兼優的學生。記者簡慧珍／攝影

民俗宗教記載農曆九月十九日是觀音出家日，今年在國曆11月10日，財團法人北斗奠安宮提前在今天發送獎學金給全鎮324名品學兼優的學生，期許北斗子弟勤奮向學，未來造福人群。

北斗奠安宮主祀媽祖，後殿供奉觀音，15年前起的媽祖誕辰、觀音出家日，發送獎學金給鎮內國中小到國立北斗家商的優秀學生。北斗奠安宮董事會今在正殿發送獎學金，各校老師帶領得獎學生在宮廟前廣場排隊等待。

北斗奠安宮董事長陳在表示，北斗奠安宮秉持媽祖與觀音的慈悲胸懷濟助眾生，濟助經費來自十方大德捐獻，必須用在有意義的地方，除了幫助弱勢民眾，北斗奠安宮獲得媽祖和觀音的同意，撥款獎助鎮內國小到高職的品學兼優學生，每人每次1千元獎學金，嘉勉他們用功讀書、學業有成並期許未來成為對國家社會有用的人。

北斗奠安宮顧問團長顏貽松等人在「奠安媽」面前頒贈獎學金給受獎學生，多名學生說，平時家人會來參拜奠安宮媽祖和宮廟時供奉的神明，也有學生說國中會考前曾把准考證拿到奠安宮請媽祖和文昌帝君保佑金榜題名。

顏貽松表示，頒發獎學金是北斗奠安宮每年兩次的重要事項，均委託各校班導師調查符合資格的學生，提報名單由學校轉交奠安宮，每次人數差不多；奠安宮獎勵優秀學生也幫助弱勢學生，只要老師透過學校通報，奠安宮就會施予援手。

彰化縣北斗奠安宮董事長陳在，發放獎學金給全鎮品學兼優的學生。記者簡慧珍／攝影
彰化縣北斗奠安宮董事長陳在，發放獎學金給全鎮品學兼優的學生。記者簡慧珍／攝影

彰化 獎學金

延伸閱讀

北港馬祖盃馬拉松熱血開跑 跑者鑽轎腳祈福、信仰與文化感動全場

彰化健行活動變「縣長選將大會師」 藍綠6人同框引起話題

彰化人口滑...原住民卻年年增 縣府今辦「原汁原味」體能競技活動

影／想念的滋味！彰化名店阿泉爌肉飯、阿璋肉圓恢復供應 饕客排長龍

相關新聞

網貼2張高雄雄中教室電視公告照片 關鍵字釣出許多高中生校園回憶

高雄網友在網路社群Threads貼出2張高雄雄中校方在教室電視公告出現的照片，主旨為「禁止拷貝電梯磁扣」，告知學生電梯卡...

台南5300國中小學生同場競技 鑼鼓聲不絕有如民俗嘉年華會

台南市政府今天在新營體育場舉辦「國民中小學傳統藝術比賽」，共計168校、228個團隊、近5300名學生同場競技，場面盛大...

關懷偏鄉教育 懷恩、陳玲基金會慰問宜蘭大同國小

懷恩丶陳玲社福基金會董事長李棟樑長期關懷偏鄉地區學童教育，今天前往宜蘭縣大同鄉大同國小慰問，並致贈校務發展基金。他肯定學...

彰化北斗奠安宮發放獎學金 全鎮國小到高職324名學子受惠

民俗宗教記載農曆九月十九日是觀音出家日，今年在國曆11月10日，財團法人北斗奠安宮提前在今天發送獎學金給全鎮324名品學...

挺過廢校！台南新化口埤實驗小學建校105年 守護西拉雅文化

建校105年的台南市新化區口埤實驗小學，曾因少子化面臨廢校危機，在社區家長、部落鄉親及校友的努力下，轉型為西拉雅部落學校...

校方拒通報？傳外僑學校小一生遭4人長期霸凌 北市教育局說重話

台北市某外僑學校驚傳疑似霸凌案，北市教育局未獲該校通報。由於外國僑民學校制度運作，得優先依其母國機制辦理，北市教育局指出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。