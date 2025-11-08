快訊

鳳凰颱風來勢洶洶 下周會宣布停班課？北市府：存有3不確定性

尪過世後…她「領光存款300多萬」遭姑伯提告 法院二審改判5月

亞職交流賽／江國豪來見辰己涼介 送上枕頭、鳳梨酥

中科實中捷克姊妹校到訪 登101大樓參訪自由廣場

中央社／ 台中8日電
中科實驗高級中學邀請姊妹校、捷克布拉格揚帕拉赫私立高中師生到訪，一連2天北上參觀，走訪自由廣場等多處地標景點。圖／中央社（中科實中提供）
中科實驗高級中學邀請姊妹校、捷克布拉格揚帕拉赫私立高中師生到訪，一連2天北上參觀，走訪自由廣場等多處地標景點。圖／中央社（中科實中提供）

國立中科實驗高級中學今年邀請姊妹校捷克布拉格揚帕拉赫私立高中師生到訪，一連2天北上，參觀台北101大樓、自由廣場、總統府與立法院，感受台灣民主政治，一覽台灣美麗風景。

中科實中今天發布新聞稿表示，邀請捷克布拉格JanPalach Private High School（GJP）28名師生到訪，設計連結社區與大學端的豐富行程，主題著重在「台灣的五感記憶」體驗。除有大雅農會介紹小麥文化，並製作小麥裝飾、麥芽糖點心，並共同欣賞俄烏戰爭的電影，進行討論。

除中部的文化體驗外，7日北上造訪總統府、立法院，實地觀摩議事運作，親睹行政院長施政報告與質詢的狀況，近距離感受台灣的民主政治。捷克師生們今天參訪台北101大樓，登上89樓俯瞰大台北的美麗景色，下午參觀自由廣場。

捷克帶隊老師表示，這次交流學生反應熱烈，也歡迎台灣學生明年冬季到布拉格感受世界級聖誕市集的氛圍，期待日後持續深化民主政治與自由人權的相互交流。

中科實中校長秦文智表示，台捷交流的深化，不僅是教育上的互惠，更是民主自由理念的傳承。這次交流兩校師生為台捷情誼的深化與永續發展，寫下光輝溫暖的一頁。

中科實驗高級中學與姊妹校、捷克布拉格揚帕拉赫私立高中師生一同北上參訪立法院，近距離感受台灣民主文化。圖／中央社（中科實中提供）
中科實驗高級中學與姊妹校、捷克布拉格揚帕拉赫私立高中師生一同北上參訪立法院，近距離感受台灣民主文化。圖／中央社（中科實中提供）

捷克

延伸閱讀

捷克新眾議長惹議 專家：外交與形象轉型面臨挑戰

歡慶品牌創立130週年！Škoda Taiwan限時推出「探索捷克之旅」活動

Nissan宣布橫濱總部大樓售出　以970億日圓轉讓予台灣汽車零組件大廠

捷日混血岡村富夫出線！捷克史上首名極右派議長

相關新聞

網貼2張高雄雄中教室電視公告照片 關鍵字釣出許多高中生校園回憶

高雄網友在網路社群Threads貼出2張高雄雄中校方在教室電視公告出現的照片，主旨為「禁止拷貝電梯磁扣」，告知學生電梯卡...

台南5300國中小學生同場競技 鑼鼓聲不絕有如民俗嘉年華會

台南市政府今天在新營體育場舉辦「國民中小學傳統藝術比賽」，共計168校、228個團隊、近5300名學生同場競技，場面盛大...

關懷偏鄉教育 懷恩、陳玲基金會慰問宜蘭大同國小

懷恩丶陳玲社福基金會董事長李棟樑長期關懷偏鄉地區學童教育，今天前往宜蘭縣大同鄉大同國小慰問，並致贈校務發展基金。他肯定學...

彰化北斗奠安宮發放獎學金 全鎮國小到高職324名學子受惠

民俗宗教記載農曆九月十九日是觀音出家日，今年在國曆11月10日，財團法人北斗奠安宮提前在今天發送獎學金給全鎮324名品學...

挺過廢校！台南新化口埤實驗小學建校105年 守護西拉雅文化

建校105年的台南市新化區口埤實驗小學，曾因少子化面臨廢校危機，在社區家長、部落鄉親及校友的努力下，轉型為西拉雅部落學校...

校方拒通報？傳外僑學校小一生遭4人長期霸凌 北市教育局說重話

台北市某外僑學校驚傳疑似霸凌案，北市教育局未獲該校通報。由於外國僑民學校制度運作，得優先依其母國機制辦理，北市教育局指出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。