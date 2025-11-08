中科實中捷克姊妹校到訪 登101大樓參訪自由廣場
國立中科實驗高級中學今年邀請姊妹校捷克布拉格揚帕拉赫私立高中師生到訪，一連2天北上，參觀台北101大樓、自由廣場、總統府與立法院，感受台灣民主政治，一覽台灣美麗風景。
中科實中今天發布新聞稿表示，邀請捷克布拉格JanPalach Private High School（GJP）28名師生到訪，設計連結社區與大學端的豐富行程，主題著重在「台灣的五感記憶」體驗。除有大雅農會介紹小麥文化，並製作小麥裝飾、麥芽糖點心，並共同欣賞俄烏戰爭的電影，進行討論。
除中部的文化體驗外，7日北上造訪總統府、立法院，實地觀摩議事運作，親睹行政院長施政報告與質詢的狀況，近距離感受台灣的民主政治。捷克師生們今天參訪台北101大樓，登上89樓俯瞰大台北的美麗景色，下午參觀自由廣場。
捷克帶隊老師表示，這次交流學生反應熱烈，也歡迎台灣學生明年冬季到布拉格感受世界級聖誕市集的氛圍，期待日後持續深化民主政治與自由人權的相互交流。
中科實中校長秦文智表示，台捷交流的深化，不僅是教育上的互惠，更是民主自由理念的傳承。這次交流兩校師生為台捷情誼的深化與永續發展，寫下光輝溫暖的一頁。
