挺過廢校！台南新化口埤實驗小學建校105年 守護西拉雅文化

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市新化區口埤實驗小學口埤位在南168古道入山口， 傳承西拉雅語言與文化。記者吳淑玲／攝影
台南市新化區口埤實驗小學口埤位在南168古道入山口， 傳承西拉雅語言與文化。記者吳淑玲／攝影

建校105年的台南市新化區口埤實驗小學，曾因少子化面臨廢校危機，在社區家長、部落鄉親及校友的努力下，轉型為西拉雅部落學校，成為語言復育與文化傳承的重要據點，並發展成全台特色學校。目前全校有60名學生，其中約20多名為西拉雅族，但僅2人註記身分，未來將加強族群認同與自信心。

校長王朝賜指出，教育是西拉雅正名與文化復振的核心關鍵。學校在課程中逐步深化，語言課讓孩子學習西拉雅語，文化課介紹族群歷史與脈絡，歌舞課則延伸文化身體記憶。此外，學校推動「在地課程」，規畫社區12個景點為行動教室，帶領孩子走訪部落，結合山林教育，深入古道與族群聖山，實際與其他原住民族文化交流，讓孩童循序回到族群生命脈絡。

少子化對校園影響直接，部落孩童數量逐年減少。學校以強化特色課程吸引外地學生回流，並讓原本移居外地的部落孩子重新理解自己的族群身份與文化位置。

王朝賜服務口埤實小超過12年，見證西拉雅正名的關鍵時刻，也看到孩子透過行動學習，對族群建立深層關懷。他認為，國家承認身分後，下一步是培養孩子族群自信，理解原住民族在台灣歷史與未來發展中的重要角色，才能在各自領域發揮影響力。

口埤實小位於南168大目降古道入山口，早期為平原與山區重要交通樞紐，是西拉雅族、漢族交會，語言、民俗相互交流，自然形成豐富的文化底蘊，在山區為西拉雅部落留下文化傳承的重任。

台南新化、左鎮淺山一帶的西拉雅族部落，成功爭取恢復原住民身分。記者吳淑玲／攝影
台南新化、左鎮淺山一帶的西拉雅族部落，成功爭取恢復原住民身分。記者吳淑玲／攝影
台南市新化區口埤實驗小學口埤位在南168古道入山口， 傳承西拉雅語言與文化。記者吳淑玲／攝影
台南市新化區口埤實驗小學口埤位在南168古道入山口， 傳承西拉雅語言與文化。記者吳淑玲／攝影

台南 原住民 西拉雅族 小學

