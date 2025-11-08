高中與國外學校合作線上教學 累計488校次參與
教育部推動國內高中與國外學校合作線上教學，拓展學生的國際視野、語言能力及多元文化素養，從110學年度至今，已有488校次參與。
教育部今天發布新聞稿指出，「高級中等學校與國外校際合作推動線上教學」從110學年度開始推動，採多元模式合作。線上交流主題涵蓋飲食、節慶、校園生活與地方特色等內容，並透過寄送文化箱、賀卡等非同步互動維繫情誼。部分學校更進一步發展為「線上合作教學」，結合學生興趣與專長，設計具國際視野的特色課程。
台北市中正高中數學科教師與澳洲學校合作，分享複數與圓幾何主題；舞蹈班學生則獲得美國教師同步指導，學習芭蕾基本技巧；社會科課程探討台、澳人口分布、都市化與文化議題。種種課程拓展學生的專業視野，也提升語言能力與批判思考力。
基隆高中美術班學生與澳洲師生同步進行書法與水墨畫的教學、練習與成果展示。學生普遍反映，能與外國學生一同學習書法與水墨畫，更對自身文化感到驕傲。
新北市瑞芳高工與帛琉高中的合作則聚焦於永續農業，學生透過魚菜共生系統實驗與成果分享，了解帛琉在地海洋飲食文化。
教育部表示，將持續整合雙語教育相關計畫，擴大線上教學規模，強化教師專業與資源支持，深化全國高中職學校與國際接軌。
