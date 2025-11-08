台南5300國中小學生同場競技 鑼鼓聲不絕有如民俗嘉年華會

台南市政府今天在新營體育場舉辦「國民中小學傳統藝術比賽」，共計168校、228個團隊、近5300名學生同場競技，場面盛大熱鬧，比賽項目包含鼓術、舞龍舞獅、雜技及創意藝陣等四大類，現場從早到晚鑼鼓聲不絕有如民俗嘉年華會。

這次比賽競賽項目涵蓋傳統藝陣、創意藝陣、鼓術、舞龍舞獅、獨輪車及雜技等。教育局長鄭新輝表示，這展現南市學子在力與美、技與藝間的多元風貌。感謝各校用心推動傳藝教育，也請市民關心支持，一起為傳承台南深厚藝陣文化精神加油，讓競賽成為孩子們夢想起飛的舞台。

他說，台南各校積極發展傳統藝術教育，無論是融入校本課程或以社團方式培訓，都展現教育現場的多元創意。今年報名踴躍，其中仁德文賢國中更組成4支團隊參賽，為全市之最。感謝學校師生的投入與努力，讓學生有機會在舞台上展現自信與才華，也讓觀眾一同見證台南傳統藝術教育的豐碩成果。

活動由白河國小太鼓隊開幕，接著菁寮國中武術隊表演結合拳法、兵器與旗舞，那拔國小以哪吒三太子為靈感，融合旗舞與電音節奏演出壓軸。

市長黃偉哲表示，台南的藝陣文化歷史悠久、聞名全國，是城市文化底蘊的重要象徵。市府多年來持續推動學生傳統藝術教育，透過比賽形式鼓勵孩子們接觸、學習並傳承在地藝陣文化。

黃偉哲指出，台南國中小傳藝比賽已辦逾20年，每年都有超過5千名學生參與，今年更有168校報名，顯見傳統藝術在校園扎根的成果。市府期盼藉比賽延續藝陣文化精髓，透過新生代創意與活力，讓傳統與創新激盪火花，讓台南的文化能歷久彌新。 台南5300學童齊聚競技藝陣鼓術、舞龍舞獅等傳統藝術。圖／市政府提供 台南5300學童齊聚競技藝陣鼓術、舞龍舞獅等傳統藝術。圖／市政府提供 台南5300學童齊聚競技藝陣鼓術、舞龍舞獅等傳統藝術。圖／市政府提供

