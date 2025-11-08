網貼2張高雄雄中教室電視公告照片 關鍵字釣出許多高中生校園回憶
高雄網友在網路社群Threads貼出2張高雄雄中校方在教室電視公告出現的照片，主旨為「禁止拷貝電梯磁扣」，告知學生電梯卡感應都有紀錄，偷搭經查獲記小過，讓原PO忍不住問「誰這麼猛」；貼文勾出不少網友高中回憶，笑指，「這不是高中每天都在做的事嗎」。
有網友在Threads貼文並附上照片詢問「誰這麼猛」，只見2張照片的背景是在高雄雄中的教室電視公告內容，內容主旨附上注音符號強調「禁止拷貝電梯磁扣」，電梯卡感應都有紀錄，偷搭學校都知道，自公告發布起，盜用電梯磁扣或私自拷貝內碼並轉錄於手機或其它感應扣等，一經查獲記小過以上處分。
另一張公告內容則告誡學生，若腳傷或身障可至總務處登記，但不得外借介，若內碼遭盜用或有不正常使用，卡片會被停用，不再補登記。
原PO貼文引發網友熱議，有網友對於主旨還附上注音歪樓指「雄中的學生現在還在看注音嗎」、「暖心注音」；有網友則笑稱「靠北一開始還想說是正忠排骨飯的菜單」。
對於原PO貼出的雄中教室公告的內容勾起不少網友高中校園的回應，有網友指「這不是流傳已久的技術了嗎」、「我們學校有一個人腳受傷跟老師借了鑰匙要去搭電梯 結果直接跑去找鎖匠做了一把一模樣的鑰匙，然後電梯搭爽爽」、「我們高中每天在做的事」、「學生時期一定上有政策下有對策」。
有網友則質疑，「電梯本來就是大家可以使用，想不到現在還有學校規定誰能搭誰不能搭，都什麼時代了」、「為什麼學生不能搭電梯」。
有網友直指，「磁扣裡面有一組磁扣碼…如果磁扣碼是綁定學生個人，在什麼時間嗶過磁扣，終端機都會知道」、「笑死，我們學校一開始也是磁釦，可是後來很多學生都會去拷貝，結果現在電梯直接改成沒有磁釦的了」、「那在網上買拷貝的機器就好了」、「這屆裡面混了一個黑客」。
