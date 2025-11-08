快訊

東京電車鐵軌起火傳爆炸聲！井之頭公園附近濃煙竄天 列車停駛

普發一萬送手機特價優惠！iPhone 17 Pro砍2010元 三星旗艦機降價萬元

網貼2張高雄雄中教室電視公告照片 關鍵字釣出許多高中生校園回憶

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導
高雄網友在網路社群Threads貼出2張高雄雄中校方在教室電視公告出現的照片，主旨為「禁止拷貝電梯磁扣」。圖／取自Threads網友yns._.05授權
高雄網友在網路社群Threads貼出2張高雄雄中校方在教室電視公告出現的照片，主旨為「禁止拷貝電梯磁扣」。圖／取自Threads網友yns._.05授權

高雄網友在網路社群Threads貼出2張高雄雄中校方在教室電視公告出現的照片，主旨為「禁止拷貝電梯磁扣」，告知學生電梯卡感應都有紀錄，偷搭經查獲記小過，讓原PO忍不住問「誰這麼猛」；貼文勾出不少網友高中回憶，笑指，「這不是高中每天都在做的事嗎」。

有網友在Threads貼文並附上照片詢問「誰這麼猛」，只見2張照片的背景是在高雄雄中的教室電視公告內容，內容主旨附上注音符號強調「禁止拷貝電梯磁扣」，電梯卡感應都有紀錄，偷搭學校都知道，自公告發布起，盜用電梯磁扣或私自拷貝內碼並轉錄於手機或其它感應扣等，一經查獲記小過以上處分。

另一張公告內容則告誡學生，若腳傷或身障可至總務處登記，但不得外借介，若內碼遭盜用或有不正常使用，卡片會被停用，不再補登記。

原PO貼文引發網友熱議，有網友對於主旨還附上注音歪樓指「雄中的學生現在還在看注音嗎」、「暖心注音」；有網友則笑稱「靠北一開始還想說是正忠排骨飯的菜單」。

對於原PO貼出的雄中教室公告的內容勾起不少網友高中校園的回應，有網友指「這不是流傳已久的技術了嗎」、「我們學校有一個人腳受傷跟老師借了鑰匙要去搭電梯 結果直接跑去找鎖匠做了一把一模樣的鑰匙，然後電梯搭爽爽」、「我們高中每天在做的事」、「學生時期一定上有政策下有對策」。

有網友則質疑，「電梯本來就是大家可以使用，想不到現在還有學校規定誰能搭誰不能搭，都什麼時代了」、「為什麼學生不能搭電梯」。

有網友直指，「磁扣裡面有一組磁扣碼…如果磁扣碼是綁定學生個人，在什麼時間嗶過磁扣，終端機都會知道」、「笑死，我們學校一開始也是磁釦，可是後來很多學生都會去拷貝，結果現在電梯直接改成沒有磁釦的了」、「那在網上買拷貝的機器就好了」、「這屆裡面混了一個黑客」。

高雄網友在網路社群Threads貼出2張高雄雄中校方在教室電視公告出現的照片，主旨為「禁止拷貝電梯磁扣」。圖／取自Threads網友yns._.05授權
高雄網友在網路社群Threads貼出2張高雄雄中校方在教室電視公告出現的照片，主旨為「禁止拷貝電梯磁扣」。圖／取自Threads網友yns._.05授權

電梯 照片

延伸閱讀

每公斤均價破百…高雄4大肉品市場豬隻增3成 肉販喊「豬隻醜又貴」

迎TWICE台灣首唱 高雄市推商圈夜市券、前夜祭

高雄簽MOU參與全球長壽城市計畫　因應高齡化挑戰

高雄前鎮漁港報廢船影響作業 海洋局證實興達海基轉型拆船廠

相關新聞

關懷偏鄉教育 懷恩、陳玲基金會慰問宜蘭大同國小

懷恩丶陳玲社福基金會董事長李棟樑長期關懷偏鄉地區學童教育，今天前往宜蘭縣大同鄉大同國小慰問，並致贈校務發展基金。他肯定學...

校方拒通報？傳外僑學校小一生遭4人長期霸凌 北市教育局說重話

台北市某外僑學校驚傳疑似霸凌案，北市教育局未獲該校通報。由於外國僑民學校制度運作，得優先依其母國機制辦理，北市教育局指出...

網貼2張高雄雄中教室電視公告照片 關鍵字釣出許多高中生校園回憶

高雄網友在網路社群Threads貼出2張高雄雄中校方在教室電視公告出現的照片，主旨為「禁止拷貝電梯磁扣」，告知學生電梯卡...

祖母全程陪同…轉學生持球棒返校「找老師聊天」 高雄教育局急介入輔導

高雄市某國中驚傳校園安全事件，一名曾多次情緒失控國二男學生，轉學後，疑不滿原校老師管教問題，昨下午5時許持球棒返校，聲稱...

北市驚傳外僑學校霸凌！小一生遭圍毆、吐口水 她爆校方竟稱「僅為嬉鬧」

台北市某外僑學校驚傳霸凌案，議員柳采葳指出，該校1名小一男學生遭4同學推打、吐口水，從幼稚園開始就霸凌至今，校方稱「僅為...

無臉男、超人特攻隊、漢服美女現身 溪湖高中運動會有亮點

秋高氣爽，國立溪湖高中今舉辦全校運動會，並揭開「Carpe Diem 標竿學習牆，截至今日手印印在牆上的6名學生及校友，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。