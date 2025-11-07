快訊

關懷偏鄉教育 懷恩、陳玲基金會慰問宜蘭大同國小

聯合報／ 記者程嘉文／台北即時報導
懷恩、陳玲基金會慰問宜蘭大同國小，董事長李棟樑（後排中）與師生合影。記者程嘉文／攝影
懷恩、陳玲基金會慰問宜蘭大同國小，董事長李棟樑（後排中）與師生合影。記者程嘉文／攝影

懷恩丶陳玲社福基金會董事長李棟樑長期關懷偏鄉地區學童教育，今天前往宜蘭縣大同鄉大同國小慰問，並致贈校務發展基金。他肯定學生們用心向學，以及老師們為教育的付出，讓小朋友能獲得完善的教育。

大同國小校長劉人豪指出，大同國小建立於1922年，是一所百年歷史的老校。學生大多為泰雅族人，受到少子化與都市化的影響，學生逐漸流失，包含兩處分校的學生人數合計為70人。

學校首先由打擊樂社團同學帶來精彩演出，場面活潑且溫馨。隨後李棟樑逐一與小學生及師長互動，除了致贈物資，並致贈學校校務發展基金。他並且特別表示，對投入偏鄉地區教育工作的老師的敬意。

劉人豪校長說，大同國小學童的家庭背景，單親與隔代教養的比例很高，他感謝懷恩、陳玲基金會不僅以實際行動支持學校，更以溫暖與愛心鼓勵師生，讓孩子們深刻感受到社會的關懷與力量。他也勉勵全體學生，要以李棟樑為榜樣，學習「取之於社會、用之於社會」的精神，將來有能力時也能回饋社會。

宜蘭大同國小打擊樂表演。記者程嘉文／攝影
懷恩、陳玲基金會董事長李棟樑到宜蘭大同國小慰問，致贈小禮物給學童。記者程嘉文／攝影
懷恩、陳玲基金會董事長李棟樑（中）捐贈校務基金給大同國小，由校長劉人豪（右）代表接受。記者程嘉文／攝影
李棟樑 小學生 偏鄉

