關懷偏鄉教育 懷恩、陳玲基金會慰問宜蘭大同國小
懷恩丶陳玲社福基金會董事長李棟樑長期關懷偏鄉地區學童教育，今天前往宜蘭縣大同鄉大同國小慰問，並致贈校務發展基金。他肯定學生們用心向學，以及老師們為教育的付出，讓小朋友能獲得完善的教育。
大同國小校長劉人豪指出，大同國小建立於1922年，是一所百年歷史的老校。學生大多為泰雅族人，受到少子化與都市化的影響，學生逐漸流失，包含兩處分校的學生人數合計為70人。
學校首先由打擊樂社團同學帶來精彩演出，場面活潑且溫馨。隨後李棟樑逐一與小學生及師長互動，除了致贈物資，並致贈學校校務發展基金。他並且特別表示，對投入偏鄉地區教育工作的老師的敬意。
劉人豪校長說，大同國小學童的家庭背景，單親與隔代教養的比例很高，他感謝懷恩、陳玲基金會不僅以實際行動支持學校，更以溫暖與愛心鼓勵師生，讓孩子們深刻感受到社會的關懷與力量。他也勉勵全體學生，要以李棟樑為榜樣，學習「取之於社會、用之於社會」的精神，將來有能力時也能回饋社會。
