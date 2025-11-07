校方拒通報？傳外僑學校小一生遭4人長期霸凌 北市教育局說重話
台北市某外僑學校驚傳疑似霸凌案，北市教育局未獲該校通報。由於外國僑民學校制度運作，得優先依其母國機制辦理，北市教育局指出，該校訂有校規，明定疑似霸凌事件須於24小時內通報，因此將令限期整頓改善，且最重得處罰減招或停招。
北市議員柳采葳下午在議會爆料，指北市某外僑學校1名小一男學生遭4同學推打、吐口水，且從幼稚園開始就長期遭霸凌至今，校方以「僅為學童嬉鬧」為由，未通報教育局，甚至反控家長辱罵校方，禁止他進入校園。
北市教育局指出，針對該外僑學校疑似霸凌案件，教育局未獲該校通報，但局內一接獲陳情就非常重視，已於11月5日發函要求該校說明本案經過、未通報原因及處理方式，校方尚未回函，因此下周一就將派員至學校實地瞭解，並視情節採取後續處置。
對於外僑學校管轄權，教育局指出，經函詢教育部，教育部表示外國僑民學校若已有其母國制度運作，原則得優先依其母國機制辦理。經查該校已訂有校內規範，其流程明定疑似霸凌事件須於24小時內通報，並召開校園霸凌防治委員會於3日內決定是否受理，受理案件須通報教育局並於2個月內完成調查。北市教育局將依規定督導學校落實內部程序，確保制度運作符合規範。
教育局表示，已函請學校說明，鞳有違反校園霸凌通報規定或私立高級中等以下外國僑民學校及附設幼兒園設立及管理辦法第32條規定，將依法命其限期整頓改善，屆期未改善者，最重得依規定減招或停招。也會持續加強對外僑學校校園安全與防霸凌制度之輔導與查核，要求學校定期檢視及演練通報流程。
