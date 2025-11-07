祖母全程陪同…轉學生持球棒返校「找老師聊天」 高雄教育局急介入輔導

高雄市某國中驚傳校園安全事件，一名曾多次情緒失控國二男學生，轉學後，疑不滿原校老師管教問題，昨下午5時許持球棒返校，聲稱要「找各處室老師聊天」，遭警衛擋在大門口，該生叫囂了幾聲之後被強制驅離，所幸未釀成衝突，校方隨即啟動校安通報。教育局表示，該生有情緒障礙，多次轉學，已介入協助追蹤輔導。

該名學生祖母陪同在旁，幸被警衛及時攔下，未進入校園，也未造成衝突，校方隨即通報教育局校安系統，目前該生情緒穩定，教育局已介入協助輔導與追蹤。

據了解，該生為特教個案、單親弱勢生，過去在校期間曾出現多次情緒波動，疑似因管教問題，曾對師長語帶威脅，該生父親也多次到校為兒子抱不平，導致班級秩序受影響，學校當時已啟動輔導與特教支援機制，導師與輔導室報請教育局介入處理，今年暑假轉學改到他校就讀。

未料昨天下午約5時許，該生祖母騎車載他一同出現在原校門口，手中拿著疑似球棒，表示要回學校找老師聊天，警衛第一時間察覺異狀，上前勸阻並通報學務人員，校方派員到場後進行安撫，學生隨後離開，現場未發生肢體衝突。

校方強調，學生返校動機尚待釐清，現場師生安全未受威脅，該名學生過去因情緒困擾與行為適應問題，已接受多次輔導，學校也曾召開輔導會議並聯繫家庭系統合作，由於學生個性敏感，情緒起伏明顯，學校後續會配合教育局追蹤輔導，確保學生與校園安全。

有家長指出，該生過去在課堂中常以身體不適為由要求離校，若遭拒絕便情緒激動、甚至誤導家屬與教師產生誤會，讓教師難以應對，導致班級壓力沉重。

教育局指出，經初步了解，該生屬特殊教育輔導對象，情緒過激反應過度所致，當下警衛及學校應變處理，依程序完成通報，無人受傷，學校已請原校與現就讀學校共同研商輔導計畫，加強家庭與學校之間支持系統，協助學生穩定就學。

教育局強調，已針對此類高風險個案建立通報與輔導機制，並強調教師並無不當對待，為兼顧校園安全與學生權益，已指示學校加強門禁管理及安全宣導，如再發現學生返校異常，立即通報，避免衝突擴大。

教育局呼籲社會理性看待，避免標籤化，並給予特教生家庭更多理解與協助，讓教育輔導資源即時介入發揮保護。

