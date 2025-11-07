北市驚傳外僑學校霸凌！小一生遭圍毆、吐口水 她爆校方竟稱「僅為嬉鬧」

快訊

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市某外僑學校驚傳霸凌案，議員柳采葳指出，該校1名小一男學生遭4同學推打、吐口水，從幼稚園開始就霸凌至今。示意圖／AI生成
台北市某外僑學校驚傳霸凌案，議員柳采葳指出，該校1名小一男學生遭4同學推打、吐口水，從幼稚園開始就霸凌至今。示意圖／AI生成

北市某外僑學校驚傳霸凌案，議員柳采葳指出，該校1名小一男學生遭4同學推打、吐口水，從幼稚園開始就霸凌至今，校方稱「僅為學童嬉鬧」，未通報教育局，甚至反控家長辱罵校方，禁止進入校園。北市教育局表示，將派督學調查。

該外僑學校聲明指出，學校致力於打造關懷、友善且安全的學習環境，保障全體學生、教職員及廣泛校園社群的身心健康。對任何形式的霸凌或騷擾行為絕不容忍。所有相關事件均依據本校校園霸凌防制政策及教育部校園霸凌防制準則處理。鑒於學生相關事務具高度私密性，無法透露個案細節，將全力配合主管機關之相關程序與指引。

柳采葳指出，如果學校可以自行定義什麼是「嬉鬧」、什麼是霸凌，還須要霸凌防制委員會嗎？且依教育部校園霸凌防治準則，學校應成立校園霸凌防制委員會，主動通報並調查疑似事件。

柳采葳說，外僑學校不是法外之地，仍須依循本國教育法令，依教育部規定外國僑民學校及附設幼兒園，辦理不善或違反教育法規，主管機關得命限期整頓，屆期仍未改善者，得停止招生。

柳采葳表示，該校隱瞞學生遭霸凌並非第一次，過去已經有數起案例，教育局應依法監督，限期要求學校改善、依規定通報。她說，家長在陳情時心情沉重，希望教育局以減招等手段嚴懲學校，才能讓學校有所警惕，不讓外僑學校變成校園霸凌死角。

柳采葳表示，根據北市教育局統計，過去4年間，北市校園霸凌通報案件高達1160件，通報數字更從從2022年的142件，逐年成長到2024年已經高達425件，每一天都有1.3件的霸凌通報案件，顯示霸凌問題日益嚴重，恐有隱匿的黑數。

教育局長湯志民表示，學校有規範，要送霸凌防制委員會，是否有符合程序，11月5日已經行文學校說明，下周一派督學去了解。

台北市議員柳采葳質詢指北市某外僑學校1名小一男學生遭4同學推打、吐口水，且長期遭霸凌。記者楊正海／攝影
台北市議員柳采葳質詢指北市某外僑學校1名小一男學生遭4同學推打、吐口水，且長期遭霸凌。記者楊正海／攝影

霸凌 校園 教育局 北市 柳采葳 教育部 幼稚園

