無臉男、超人特攻隊、漢服美女現身 溪湖高中運動會有亮點

秋高氣爽，國立溪湖高中今舉辦全校運動會，並揭開「Carpe Diem 標竿學習牆，截至今日手印印在牆上的6名學生及校友，校長李明昭頒獎表揚第六名登牆學生林歆璇，也是今年總統教育獎得主，期許學生以她克服先天障礙為榜樣，勇敢挑戰人生逆境。

溪湖高中今年全校運動會以「藝動青春，活力校園」為主題，運動熱情結合藝文饗宴來展現師生的創意與活力之外，運動會開始前按照慣例由校長帶領師生跑3000公尺暖身，樂儀隊、校旗隊才進場。

今年運動員創意進場的裝扮需呼應聯合國永續發展目標（SDGs），各班級學生挖空心思的運動員進場裝扮都是可回收材料，學生扮演神隱少女的無臉男、愛麗絲夢遊仙境的撲克牌軍隊、呼籲注射流感疫苗的醫護人員、佩佩豬家族和超人特攻隊，還有全班穿漢服出場仙氣飄飄，吸引來賓和家長的目光。

運動會開幕典禮之後緊接著舉行Carpe Diem標竿學習牆手印揭牌儀式，視障生林歆璇勇敢挑戰先天障礙，樂觀進取和主動助人獲得今年總統教育獎，符合溪高學生追求卓越與成就的精神，今校長李明昭頒獎表揚她獲選登上Carpe Diem標竿學習牆，並表示「告五人」樂團看到林歆璇的新聞報導說想聽他們演唱會，邀請她參加，為她的奮鬥過程喝采，可見奮發努力的人一定會被肯定。

溪高每年全校運動會都同步舉辦藝文展覽，「鏡像永恆—陳銘修攝影個展」今在資源中心展覽展出，現任明湖國小輔導主任的陳銘修，擅長透過光影與色彩呈現自然、人文與生命的流轉之美，作品曾多次獲國家地理雜誌台灣攝影大賽金牌及多國國際沙龍金牌，展期3周，溪高歡迎各級學校參觀。 今年總統教育獎得主林歆璇被選入登上Carpe Diem標竿學習牆，國立溪湖高中今舉行手印揭牌儀式。圖／溪湖高中提供

