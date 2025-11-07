2.7億六家高中竹韻樓今啟用 高一新生班級數明年增達17班

新竹縣立六家高級中學今天舉行南棟校舍改建工程「竹韻樓」落成啟用典禮，新落成的「竹韻樓」象徵六家高中的新里程碑，提供師生更安全、舒適教育學習環境。

新竹縣長楊文科、教育部國教署組長葉信村、教育局長楊郡慈、校長江月媚及各民代到場剪綵揭牌，縣長楊文科說，竹韻樓是六家高中未來重要的教學大樓，從原本兩層樓12間，改成4層樓36間教室。六家高中在歷任校長的努力之下，教學師資不斷提升，預計到明年116學年度時，高一新生班級數將達17班。

楊文科提到，為應對新竹縣人口增長，未來持續將校地往外擴充，在2、3年前與地主完成協調，花了1億3千多萬購地擴充，感謝這些地主提供土地，讓孩子學習環境及六家高中發展越來越好。

楊郡慈表示，各級學校擴建和新建，皆在規畫與進行之中，特別是高中量體的提升。工程造價總計2億7072萬4554元，教育局爭取中央經費，獲補助1億4540萬4000元。特別感謝教育部的支持，讓本案順利完成。

葉信村說，期許六家高中在良好硬體基礎上，師長能發展特色課程，結合師德、言教和境教，讓六家高中的發展如虎添翼，期盼與縣府和各界共創美好的未來教育。

「竹韻樓」為地上4層36間教室的教學大樓，江月媚說，預計寒假前完成搬遷，1樓將設置社區多功能圖書館，2樓打造智慧型辦公室，3、4樓是普通教室與專科教室，將設有雙語國際實驗班和生醫科學實驗班。整體為六家高中未來的改制而做準備，目前高中部學生約900多人，預計2027年後，學生數將成長到1600人，未來發展將以雙語和科技為主軸。 新落成的「竹韻樓」象徵六家高中的新里程碑，提供師生更安全、舒適教育學習環境。記者郭政芬／攝影 新竹縣立六家高級中學今天舉行南棟校舍改建工程「竹韻樓」落成啟用典禮。記者郭政芬／攝影

