聽新聞
0:00 / 0:00
台東成功商水35周年校慶...校史室揭幕 這些傑出校友回母校
國立成功商業水產職業學校今天迎來35周年校慶，活動主題「三五風華、成功騰躍」熱鬧登場。校園裡彩旗飄揚，師生笑聲不斷，運動會場上，師生同場競技、家長熱情加油，跑道上飛奔的身影，傳遞著青春活力與團隊精神。
今年校慶的一大亮點是「校史室」揭幕，校長邱申寶琪說，學校創校35年來培育無數人才，特別設立校史室保存珍貴記憶，也希望讓學生了解前人的努力與學校的教育使命。
剪綵儀式現場熱鬧非凡，成功鎮長謝淑貞、東部海洋生物研究中心主任江偉全，以及多位傑出校友和客座教練，共同見證這個重要時刻，師生們紛紛拍照留念，氣氛溫馨又歡樂。
知名棒球選手王勝偉回母校出席，他與學弟妹互動熱絡，還現場示範揮棒姿勢，教大家打出「商水精神」。他感性說，「成功商水是我棒球夢的起點，台東的太陽象徵商水的熱情，希望學弟妹都能在這片陽光下茁壯成長」。
邱申寶琪指出，校慶不只是回顧35年的努力，也是展望未來的里程碑。除了運動會熱鬧競技，今年也結合「健康促進學校計畫」與「無菸檳校園」倡議，師生、家長和社區共同參與，打造健康、安全又充滿活力的學習環境。
【2025教育專題】
▪當AI成為我的室友：大學生使用習慣揭密 5學生專訪吐心聲
▪沒有GPT畢不了業！旅法留學生笑談生成式AI：未來無法與它分離
▪科技一定冷漠？音樂劇少女用AI詮釋舞台情感：真情無法被取代
▪曾和AI談情說「愛」…社會學碩士生劃分界線：與人接觸才是真
▪別讓機器變傳聲筒！ 台大中文系學生曝文組優勢：精準形容人性
▪人工智慧還能這樣玩！她設計AI幼兒、寫歌創作 拓展跨領域應用
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言