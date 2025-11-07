台東成功商水35周年校慶...校史室揭幕 這些傑出校友回母校

國立成功商業水產職業學校今天迎來35周年校慶，活動主題「三五風華、成功騰躍」熱鬧登場。校園裡彩旗飄揚，師生笑聲不斷，運動會場上，師生同場競技、家長熱情加油，跑道上飛奔的身影，傳遞著青春活力與團隊精神。

今年校慶的一大亮點是「校史室」揭幕，校長邱申寶琪說，學校創校35年來培育無數人才，特別設立校史室保存珍貴記憶，也希望讓學生了解前人的努力與學校的教育使命。

剪綵儀式現場熱鬧非凡，成功鎮長謝淑貞、東部海洋生物研究中心主任江偉全，以及多位傑出校友和客座教練，共同見證這個重要時刻，師生們紛紛拍照留念，氣氛溫馨又歡樂。

知名棒球選手王勝偉回母校出席，他與學弟妹互動熱絡，還現場示範揮棒姿勢，教大家打出「商水精神」。他感性說，「成功商水是我棒球夢的起點，台東的太陽象徵商水的熱情，希望學弟妹都能在這片陽光下茁壯成長」。

邱申寶琪指出，校慶不只是回顧35年的努力，也是展望未來的里程碑。除了運動會熱鬧競技，今年也結合「健康促進學校計畫」與「無菸檳校園」倡議，師生、家長和社區共同參與，打造健康、安全又充滿活力的學習環境。 成功商水傑出校友王勝偉（左）參觀校史室，回憶在成功商水的故事，並致贈校長邱申寶琪（右）簽名球。圖／成功商水提供

