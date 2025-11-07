快訊

旋風行程只停1天半！黃仁勳專機抵台 沒空逛夜市也無暇見蔣萬安

18款iPhone再掉價！蘋果舊換新Trade in價格整理 它少1100元、這2款「升值」

恆春特斯拉1家4口墾丁慶生...高速撞飛機車1死7傷 出事前行徑詭異影像曝

聽新聞
0:00 / 0:00

台東成功商水35周年校慶...校史室揭幕 這些傑出校友回母校

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
國立成功商業水產職業學校今天迎來35週年校慶，並舉辦「校史室」揭幕。圖／成功商水提供
國立成功商業水產職業學校今天迎來35週年校慶，並舉辦「校史室」揭幕。圖／成功商水提供

國立成功商業水產職業學校今天迎來35周年校慶，活動主題「三五風華、成功騰躍」熱鬧登場。校園裡彩旗飄揚，師生笑聲不斷，運動會場上，師生同場競技、家長熱情加油，跑道上飛奔的身影，傳遞著青春活力與團隊精神。

今年校慶的一大亮點是「校史室」揭幕，校長邱申寶琪說，學校創校35年來培育無數人才，特別設立校史室保存珍貴記憶，也希望讓學生了解前人的努力與學校的教育使命。

剪綵儀式現場熱鬧非凡，成功鎮長謝淑貞、東部海洋生物研究中心主任江偉全，以及多位傑出校友和客座教練，共同見證這個重要時刻，師生們紛紛拍照留念，氣氛溫馨又歡樂。

知名棒球選手王勝偉回母校出席，他與學弟妹互動熱絡，還現場示範揮棒姿勢，教大家打出「商水精神」。他感性說，「成功商水是我棒球夢的起點，台東的太陽象徵商水的熱情，希望學弟妹都能在這片陽光下茁壯成長」。

邱申寶琪指出，校慶不只是回顧35年的努力，也是展望未來的里程碑。除了運動會熱鬧競技，今年也結合「健康促進學校計畫」與「無菸檳校園」倡議，師生、家長和社區共同參與，打造健康、安全又充滿活力的學習環境。

成功商水傑出校友王勝偉（左）參觀校史室，回憶在成功商水的故事，並致贈校長邱申寶琪（右）簽名球。圖／成功商水提供
成功商水傑出校友王勝偉（左）參觀校史室，回憶在成功商水的故事，並致贈校長邱申寶琪（右）簽名球。圖／成功商水提供

成功 校園 運動

延伸閱讀

屏東縣運登場 逾1.4萬人競逐31項賽事

台大迎百年校慶元首訪談 蔡英文勉學生：當總統並非最好的人生

黃仁勳下午來台！首站參訪台積電台南三奈米廠 明與張忠謀同台運動會

台積電運動會 黃仁勳與張忠謀都將現身並同框

相關新聞

基隆美術館作品灰塵遭志工擦乾淨 藝術家本尊發聲了

基隆美術館2025年度國際大展「WE ARE ME—我們到此一遊」，台灣當代藝術家陳松志參展作品〈倒裝的語句-16〉，鏡...

抗癌鬥士！從肺部全白到直排輪冠軍 高職生黃潔歆2度獲周大觀助學金

「活著，就是勝利！」3歲被診斷罹患小腦惡性腫瘤的中山工商多媒體設計科黃潔歆，歷經放射線、化療與加護病房的無數折磨，多次在...

台東成功商水35周年校慶...校史室揭幕 這些傑出校友回母校

國立成功商業水產職業學校今天迎來35周年校慶，活動主題「三五風華、成功騰躍」熱鬧登場。校園裡彩旗飄揚，師生笑聲不斷，運動...

嘉市議員指部分國中小校舍及樹木安全潛藏危機 市府：全面盤點

嘉義市議會上午聚焦校園安全議題。議員分別就校舍輕鋼架天花板風險與校園樹木管理提出警示，要求教育處全面盤點、資訊公開，避免...

國衛院年度科普盛會今登場 邀竹苗900位師生探索醫學奧祕

國家衛生研究院今天舉辦「特務X計畫—不可能的醫任務」科普嘉年華，共同推動在地科普教育，藉由年度科普盛會提升學生對醫學與自...

後壁高中整建廁所 4畢業生創作陶瓷藝術壁飾美化

台南市後壁高中主打文創與生活結合強項、設計與藝術創作教學今天展現成果。4名考上大學畢業生為讓新整建廁所風格更有在地特色，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。