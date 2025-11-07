嘉市議員指部分國中小校舍及樹木安全潛藏危機 市府：全面盤點

嘉義市議會上午聚焦校園安全議題。議員分別就校舍輕鋼架天花板風險與校園樹木管理提出警示，要求教育處全面盤點、資訊公開，避免悲劇發生。教育處長郭添財回應，全面盤點檢測，確保校園安全。

議員郭定緯指出，全市32處國中小校舍設有大面積輕鋼架天花板，其中16處曾發生掉落，占比5成；另有10處從未做過安全檢測，約3成。他批評教育處管理偏向被動通報，缺乏完整風險預警機制。他引用113年度審計報告指出，156棟校舍仍有少數未完成耐震評估，部分建物出現鏽蝕、滲水與結構疲勞現象。他要求教育處於明年第1季前完成輕鋼架全面複檢與檢測結果公開，同步建立校舍補強後的長期複評制度。

議員鄭光宏則以今年逢甲大學老榕樹倒塌釀禍為例，提醒校園樹木危機常被忽視。嘉市在丹娜絲颱風期間也出現多起校樹倒伏與斷枝事件，所幸假期未釀傷亡。他表示，教育部過去重種植輕管理，各校普遍缺乏病害防治與安全巡檢能力。

鄭光宏建議比照市府建設處行道樹管理模式，包括定期巡檢、預防性修剪，善用已建置的「樹木資訊管理系統」，推動校園樹木資料數位化。他並主張寒暑假定期健檢、優先選用抗風性原生種、改善樹穴空間，全面提升校園環境安全。2名議員強調，孩子安全不能靠運氣，市府應從盤點、補強到資訊公開，建立長期主動管理制度。

教育處長郭添財回應，目前僅博愛國小博學樓與宣信國小活動中心未完成相關申報，預計年底全數完成，並將研擬全面盤點與安全檢測計畫，確保校園無虞。

針對校園樹木安全問題，郭添財表示，將與建設處綠化主管單位合作，全面盤點校園安全設施，定期檢測維護安全。要求各校加強對校園安全危機的管理意識與相關作為。 嘉義市議員郭定緯（右）針對校舍輕鋼架天花板風險質詢教育處長郭添財。記者魯永明／翻攝

