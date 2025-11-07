快訊

旋風行程只停1天半！黃仁勳專機抵台 沒空逛夜市也無暇見蔣萬安

18款iPhone再掉價！蘋果舊換新Trade in價格整理 它少1100元、這2款「升值」

恆春特斯拉1家4口墾丁慶生...高速撞飛機車1死7傷 出事前行徑詭異影像曝

嘉市議員指部分國中小校舍及樹木安全潛藏危機 市府：全面盤點

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉市議員鄭光宏（右）針對校園樹木管理風險質詢教育處長郭添財。記者魯永明／翻攝
嘉市議員鄭光宏（右）針對校園樹木管理風險質詢教育處長郭添財。記者魯永明／翻攝

嘉義市議會上午聚焦校園安全議題。議員分別就校舍輕鋼架天花板風險與校園樹木管理提出警示，要求教育處全面盤點、資訊公開，避免悲劇發生。教育處長郭添財回應，全面盤點檢測，確保校園安全。

議員郭定緯指出，全市32處國中小校舍設有大面積輕鋼架天花板，其中16處曾發生掉落，占比5成；另有10處從未做過安全檢測，約3成。他批評教育處管理偏向被動通報，缺乏完整風險預警機制。他引用113年度審計報告指出，156棟校舍仍有少數未完成耐震評估，部分建物出現鏽蝕、滲水與結構疲勞現象。他要求教育處於明年第1季前完成輕鋼架全面複檢與檢測結果公開，同步建立校舍補強後的長期複評制度。

議員鄭光宏則以今年逢甲大學老榕樹倒塌釀禍為例，提醒校園樹木危機常被忽視。嘉市在丹娜絲颱風期間也出現多起校樹倒伏與斷枝事件，所幸假期未釀傷亡。他表示，教育部過去重種植輕管理，各校普遍缺乏病害防治與安全巡檢能力。

鄭光宏建議比照市府建設處行道樹管理模式，包括定期巡檢、預防性修剪，善用已建置的「樹木資訊管理系統」，推動校園樹木資料數位化。他並主張寒暑假定期健檢、優先選用抗風性原生種、改善樹穴空間，全面提升校園環境安全。2名議員強調，孩子安全不能靠運氣，市府應從盤點、補強到資訊公開，建立長期主動管理制度。

教育處長郭添財回應，目前僅博愛國小博學樓與宣信國小活動中心未完成相關申報，預計年底全數完成，並將研擬全面盤點與安全檢測計畫，確保校園無虞。

針對校園樹木安全問題，郭添財表示，將與建設處綠化主管單位合作，全面盤點校園安全設施，定期檢測維護安全。要求各校加強對校園安全危機的管理意識與相關作為。

嘉義市議員郭定緯（右）針對校舍輕鋼架天花板風險質詢教育處長郭添財。記者魯永明／翻攝
嘉義市議員郭定緯（右）針對校舍輕鋼架天花板風險質詢教育處長郭添財。記者魯永明／翻攝

校園安全 丹娜絲颱風 行道樹

延伸閱讀

嘉市議員指市府地下停車場頻傳機車毀柵欄 市府：加強維護管理

嘉義市長選戰加溫 綠營王美惠領跑、藍營醫師翁壽良高掛第4波看板

嘉義市大同國小勇奪全國藝術教育最高榮譽 全台首度2度獲獎國小

嘉義市融合教育成績亮眼 疊杯亞洲賽奪1金2銀3銅

相關新聞

台東成功商水35周年校慶...校史室揭幕 這些傑出校友回母校

國立成功商業水產職業學校今天迎來35周年校慶，活動主題「三五風華、成功騰躍」熱鬧登場。校園裡彩旗飄揚，師生笑聲不斷，運動...

嘉市議員指部分國中小校舍及樹木安全潛藏危機 市府：全面盤點

嘉義市議會上午聚焦校園安全議題。議員分別就校舍輕鋼架天花板風險與校園樹木管理提出警示，要求教育處全面盤點、資訊公開，避免...

國衛院年度科普盛會今登場 邀竹苗900位師生探索醫學奧祕

國家衛生研究院今天舉辦「特務X計畫—不可能的醫任務」科普嘉年華，共同推動在地科普教育，藉由年度科普盛會提升學生對醫學與自...

基隆美術館作品灰塵遭志工擦乾淨 藝術家本尊發聲了

基隆美術館2025年度國際大展「WE ARE ME—我們到此一遊」，台灣當代藝術家陳松志參展作品〈倒裝的語句-16〉，鏡...

後壁高中整建廁所 4畢業生創作陶瓷藝術壁飾美化

台南市後壁高中主打文創與生活結合強項、設計與藝術創作教學今天展現成果。4名考上大學畢業生為讓新整建廁所風格更有在地特色，...

抗癌鬥士！從肺部全白到直排輪冠軍 高職生黃潔歆2度獲周大觀助學金

「活著，就是勝利！」3歲被診斷罹患小腦惡性腫瘤的中山工商多媒體設計科黃潔歆，歷經放射線、化療與加護病房的無數折磨，多次在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。