國衛院年度科普盛會今登場 邀竹苗900位師生探索醫學奧祕
國家衛生研究院今天舉辦「特務X計畫—不可能的醫任務」科普嘉年華，共同推動在地科普教育，藉由年度科普盛會提升學生對醫學與自然科學的理解。
國衛院指出，活動邀請竹苗地區14所國中小學超過900位師生參與，包含3所偏鄉學校，並邀請80餘位國高中學生擔任關卡志工，透過任務闖關的互動形式，讓學童化身小小特務，在探索人體奧祕、疾病防治與生活科學應用的任務中，體驗寓教於樂、教學相長的學習樂趣，激發對醫學與健康科學的興趣。
現場規畫四大主題展區與一個虛擬特務基地，共25個攤位，各展區皆以互動實作與遊戲方式呈現科學知識，從免疫、防疫、環境健康到智慧醫療，讓學生親身體驗科學原理，化身「特務探員」，完成任務並收集專屬「任務賓果卡」，闖關成功即可兌換小獎品，體驗科學冒險的成就感。
另展場有五大主軸，「銀齡防疫追擊」聚焦免疫防護與病媒防治，結合手作與觀察活動；「樂齡健康防線」透過互動模擬介紹心血管、口腔與氣候健康，並延伸至食安及生態保護；「科學續航突擊」強調動手實作，從細菌突變、酸鹼反應到動物行為觀察，培養學生觀察力與科學思維；「智慧健康追蹤」運用AI與基因科技，引導學生理解精準醫療與未來健康管理；「虛擬科技特務基地」則結合VR模擬與生理偵測，讓學生親身感受科技與身心反應的關聯。
國衛院表示，期望透過這場年度科普嘉年華，讓學生在闖關遊戲中學習健康科學新知，也能將所學的概念運用於生活，與家人分享，培養日常健康意識，實現科普教育與健康生活的雙重目標。
