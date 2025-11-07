快訊

國衛院年度科普盛會今登場 邀竹苗900位師生探索醫學奧祕

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
國衛院年度科普盛會今天登場，共邀請竹苗地區14所國中小學超過900位師生參與。圖／國衛院提供
國衛院年度科普盛會今天登場，共邀請竹苗地區14所國中小學超過900位師生參與。圖／國衛院提供

國家衛生研究院今天舉辦「特務X計畫—不可能的醫任務」科普嘉年華，共同推動在地科普教育，藉由年度科普盛會提升學生對醫學與自然科學的理解。

國衛院指出，活動邀請竹苗地區14所國中小學超過900位師生參與，包含3所偏鄉學校，並邀請80餘位國高中學生擔任關卡志工，透過任務闖關的互動形式，讓學童化身小小特務，在探索人體奧祕、疾病防治與生活科學應用的任務中，體驗寓教於樂、教學相長的學習樂趣，激發對醫學與健康科學的興趣。

現場規畫四大主題展區與一個虛擬特務基地，共25個攤位，各展區皆以互動實作與遊戲方式呈現科學知識，從免疫、防疫、環境健康到智慧醫療，讓學生親身體驗科學原理，化身「特務探員」，完成任務並收集專屬「任務賓果卡」，闖關成功即可兌換小獎品，體驗科學冒險的成就感。

另展場有五大主軸，「銀齡防疫追擊」聚焦免疫防護與病媒防治，結合手作與觀察活動；「樂齡健康防線」透過互動模擬介紹心血管、口腔與氣候健康，並延伸至食安及生態保護；「科學續航突擊」強調動手實作，從細菌突變、酸鹼反應到動物行為觀察，培養學生觀察力與科學思維；「智慧健康追蹤」運用AI與基因科技，引導學生理解精準醫療與未來健康管理；「虛擬科技特務基地」則結合VR模擬與生理偵測，讓學生親身感受科技與身心反應的關聯。

國衛院表示，期望透過這場年度科普嘉年華，讓學生在闖關遊戲中學習健康科學新知，也能將所學的概念運用於生活，與家人分享，培養日常健康意識，實現科普教育與健康生活的雙重目標。

科學 醫學 偏鄉學校

相關新聞

基隆美術館作品灰塵遭志工擦乾淨 藝術家本尊發聲了

基隆美術館2025年度國際大展「WE ARE ME—我們到此一遊」，台灣當代藝術家陳松志參展作品〈倒裝的語句-16〉，鏡...

抗癌鬥士！從肺部全白到直排輪冠軍 高職生黃潔歆2度獲周大觀助學金

「活著，就是勝利！」3歲被診斷罹患小腦惡性腫瘤的中山工商多媒體設計科黃潔歆，歷經放射線、化療與加護病房的無數折磨，多次在...

台東成功商水35周年校慶...校史室揭幕 這些傑出校友回母校

國立成功商業水產職業學校今天迎來35周年校慶，活動主題「三五風華、成功騰躍」熱鬧登場。校園裡彩旗飄揚，師生笑聲不斷，運動...

嘉市議員指部分國中小校舍及樹木安全潛藏危機 市府：全面盤點

嘉義市議會上午聚焦校園安全議題。議員分別就校舍輕鋼架天花板風險與校園樹木管理提出警示，要求教育處全面盤點、資訊公開，避免...

國衛院年度科普盛會今登場 邀竹苗900位師生探索醫學奧祕

國家衛生研究院今天舉辦「特務X計畫—不可能的醫任務」科普嘉年華，共同推動在地科普教育，藉由年度科普盛會提升學生對醫學與自...

後壁高中整建廁所 4畢業生創作陶瓷藝術壁飾美化

台南市後壁高中主打文創與生活結合強項、設計與藝術創作教學今天展現成果。4名考上大學畢業生為讓新整建廁所風格更有在地特色，...

