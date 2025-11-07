基隆美術館作品灰塵遭志工擦乾淨 藝術家本尊發聲了

快訊

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
基隆美術館2025年度國際大展「WE ARE ME—我們到此一遊」，台灣當代藝術家陳松志作品〈倒裝的語句-16〉，鏡面上的灰塵被美術館志工擦除。記者邱瑞杰／攝影
基隆美術館2025年度國際大展「WE ARE ME—我們到此一遊」，台灣當代藝術家陳松志參展作品〈倒裝的語句-16〉，鏡面上的灰塵也是作品的一部分，被美術館志工擦拭乾淨。對此，陳松志在Threads發表「〈倒裝的語句-16〉作品事故聲明」，事件本身顯示了藝術作品作為展覧現場的中介，創作與現實的交集，同時在誤解與觸碰之中持續生成新的寓意。藝術的形態，亦存在於時間如何介入、抹除與重寫的過程之中。或許都是藉此意外事件彼此學習深思的一課。

陳松志在Threads帳號「chensungchih」發表聲明，他表示，展出作品〈倒裝的語句－16〉不幸在意外的情況下，遭展場義工以清潔為由，擅自拭除鏡面上封存40年的灰塵。〈倒裝的語句-16〉這件以灰塵為材料的作品，本身即是「無常」的見證。它從靜默的堆積，而今轉為意外的消逝。

陳松志表示，突發的事故，巳造成作品不可逆的毀損，並同時顯示館方在場館人員教育與藝術品維護管理上的缺失。目前正由美術館與藝術家共同處理中，以維護藝術家及展出作品的權益。然而，事件本身顯示了藝術作品作為展覧現場的中介，創作與現實的交集，同時在誤解與觸碰之中持續生成新的寓意。藝術的形態，亦存在於時間如何介入、抹除與重寫的過程之中。或許都是藉此意外事件彼此學習深思的一課。

網友表示，「這很行為藝術」、「意外也成為作品的一部分了，期待這次意外是個喚醒美學意識的契機」、「『新的寓意』滿好的，也算是一種歸零重啟」、「不意外，去了幾次，有發現有些館方人員的專業度很不行耶，光是排隊告示用麥克筆隨便寫在一張紙貼牆上，你覺得維護作品能多細心」、「40年的累積也是有可能一夕崩塌，這故事很有警世意味」、「看了好難過....這作品的靈魂被擦走了」、「恭喜你可能可以看到"嶄新的"作品，一面乾淨的鏡子」、「改名成被抹殺的記憶吧。也是藝術的一環」。

基隆美術館2025年度國際大展「WE ARE ME—我們到此一遊」，台灣當代藝術家陳松志作品〈倒裝的語句-16〉，遭美術館志工破壞。圖／取自基隆市文化觀光局臉書、藝術家陳松志提供
基隆美術館2025年度國際大展「WE ARE ME—我們到此一遊」，台灣當代藝術家陳松志作品〈倒裝的語句-16〉，遭美術館志工破壞。圖／取自基隆市文化觀光局臉書、藝術家陳松志提供

美術館 藝術家 藝術作品

