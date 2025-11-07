快訊

後壁高中整建廁所 4畢業生創作陶瓷藝術壁飾美化

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
後壁高中整建廁所，畢業生創作陶瓷藝術壁飾美化今天展示。圖／校長黃彥鳴提供
後壁高中整建廁所，畢業生創作陶瓷藝術壁飾美化今天展示。圖／校長黃彥鳴提供

台南市後壁高中主打文創與生活結合強項、設計與藝術創作教學今天展現成果。4名考上大學畢業生為讓新整建廁所風格更有在地特色，特別創作了七幅陶瓷藝術作品、融入每間整建廁所的牆面設計，讓如廁環境「除了簡潔更添藝術情懷」。

美工科美工科廖婕妤、沈筠芯及室設科賴正杰、陳宜均共四位學生，由美工科蔡坤錦老師指導，今年考上高科大、長榮、朝陽等大學，他們畢業後利用暑假返校創作陶瓷藝術壁。

校長黃彥鳴說，他們從設計到製作親力親為，從備土、製作、素燒、彩繪、用釉、釉燒，都是自己完成，真正實現了完全陶藝創作的能力。不過創作的學生們今年上大學去了，往新的學習里程大步邁進，留下精彩作品給學弟妹接手協助裝置，成就了另一番傳承接棒的美意。

他說，陶藝教學是美工科與室設科的共同亮點，後壁高中在設計與藝術創作不遺餘力，不僅有南台灣高中職唯一的「陶藝雙語教學資源中心」，更擁有全國第一個陶瓷手拉坯檢定場，完整的陶藝環境更是學陶民眾所嚮往的理想學府。

校方感謝前總務謝明諺主任撰寫計畫，國教署補助文華樓1到4樓廁所整建405萬，得標廠商也願意配合協助與支持孩子們的陶藝創作，在今天竣工前，讓學生們把作品相嵌入牆壁，將在校所學繪畫、設計、彩繪、陶藝融合成多元的文創實力，藉由陶藝創作與生活環境結合，實現學以致用的最高境界。

後壁高中整建廁所，畢業生創作陶瓷藝術壁飾美化今天展示。圖／校長黃彥鳴提供
後壁高中整建廁所，畢業生創作陶瓷藝術壁飾美化今天展示。圖／校長黃彥鳴提供
後壁高中整建廁所，畢業生創作陶瓷藝術壁飾美化今天展示。圖／校長黃彥鳴提供
後壁高中整建廁所，畢業生創作陶瓷藝術壁飾美化今天展示。圖／校長黃彥鳴提供
後壁高中整建廁所，畢業生創作陶瓷藝術壁飾美化今天黏貼前由學弟妹展示。圖／校長黃彥鳴提供
後壁高中整建廁所，畢業生創作陶瓷藝術壁飾美化今天黏貼前由學弟妹展示。圖／校長黃彥鳴提供
後壁高中整建廁所，畢業生創作陶瓷藝術壁飾美化今天展示。圖／校長黃彥鳴提供
後壁高中整建廁所，畢業生創作陶瓷藝術壁飾美化今天展示。圖／校長黃彥鳴提供
後壁高中整建廁所，畢業生創作陶瓷藝術壁飾美化今天展示。圖／校長黃彥鳴提供
後壁高中整建廁所，畢業生創作陶瓷藝術壁飾美化今天展示。圖／校長黃彥鳴提供
後壁高中整建廁所，畢業生創作陶瓷藝術壁飾美化今天展示。圖／校長黃彥鳴提供
後壁高中整建廁所，畢業生創作陶瓷藝術壁飾美化今天展示。圖／校長黃彥鳴提供
後壁高中整建廁所，畢業生創作陶瓷藝術壁飾美化今天展示。圖／校長黃彥鳴提供
後壁高中整建廁所，畢業生創作陶瓷藝術壁飾美化今天展示。圖／校長黃彥鳴提供
後壁高中整建廁所，畢業生創作陶瓷藝術壁飾美化今天展示。圖／校長黃彥鳴提供
後壁高中整建廁所，畢業生創作陶瓷藝術壁飾美化今天展示。圖／校長黃彥鳴提供

