後壁高中整建廁所 4畢業生創作陶瓷藝術壁飾美化
台南市後壁高中主打文創與生活結合強項、設計與藝術創作教學今天展現成果。4名考上大學畢業生為讓新整建廁所風格更有在地特色，特別創作了七幅陶瓷藝術作品、融入每間整建廁所的牆面設計，讓如廁環境「除了簡潔更添藝術情懷」。
美工科美工科廖婕妤、沈筠芯及室設科賴正杰、陳宜均共四位學生，由美工科蔡坤錦老師指導，今年考上高科大、長榮、朝陽等大學，他們畢業後利用暑假返校創作陶瓷藝術壁。
校長黃彥鳴說，他們從設計到製作親力親為，從備土、製作、素燒、彩繪、用釉、釉燒，都是自己完成，真正實現了完全陶藝創作的能力。不過創作的學生們今年上大學去了，往新的學習里程大步邁進，留下精彩作品給學弟妹接手協助裝置，成就了另一番傳承接棒的美意。
他說，陶藝教學是美工科與室設科的共同亮點，後壁高中在設計與藝術創作不遺餘力，不僅有南台灣高中職唯一的「陶藝雙語教學資源中心」，更擁有全國第一個陶瓷手拉坯檢定場，完整的陶藝環境更是學陶民眾所嚮往的理想學府。
校方感謝前總務謝明諺主任撰寫計畫，國教署補助文華樓1到4樓廁所整建405萬，得標廠商也願意配合協助與支持孩子們的陶藝創作，在今天竣工前，讓學生們把作品相嵌入牆壁，將在校所學繪畫、設計、彩繪、陶藝融合成多元的文創實力，藉由陶藝創作與生活環境結合，實現學以致用的最高境界。
▪當AI成為我的室友：大學生使用習慣揭密 5學生專訪吐心聲
▪沒有GPT畢不了業！旅法留學生笑談生成式AI：未來無法與它分離
▪科技一定冷漠？音樂劇少女用AI詮釋舞台情感：真情無法被取代
▪曾和AI談情說「愛」…社會學碩士生劃分界線：與人接觸才是真
▪別讓機器變傳聲筒！ 台大中文系學生曝文組優勢：精準形容人性
▪人工智慧還能這樣玩！她設計AI幼兒、寫歌創作 拓展跨領域應用
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言