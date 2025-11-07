抗癌鬥士！從肺部全白到直排輪冠軍 高職生黃潔歆2度獲周大觀助學金

「活著，就是勝利！」3歲被診斷罹患小腦惡性腫瘤的中山工商多媒體設計科黃潔歆，歷經放射線、化療與加護病房的無數折磨，多次在生死關頭穿梭，卻從未放棄，努力抗癌13年，今年二度獲周大觀抗癌圓夢助學金，成為用愛抗癌、活出希望的見證。

黃潔歆化療期間，曾因肺部感染導致血氧驟降、肺部「全白」，醫師一度束手無策，她憑著意志與奇蹟活下來，化療進入第三階段，MRI再度顯示疑似復發白點，她卻堅持微笑面對「還想去上課，好多事情沒做完」。

在醫護與家人悉心照料下，白點終消失，重返校園，導師張磊說，她的學習速度雖慢，但從不放棄，總是第一個到教室打掃，最後一個離開。

康復後，黃潔歆沒把自己當病人，而是全力追求生命的可能，她學芭蕾、練直排輪、玩機器人，挑戰肌力退化的身體，她笑說，想讓自己動起來，證明自己還能做得到。

這樣的堅持讓她脫穎而出，奪下高雄市運動會直排輪女子組第一名、AERC亞洲智慧型機器人大賽國中組冠軍，老師笑稱她是「腦癌程式設計師」，而她的夢想是用AI科技幫助更多需要力量的人。

同班好友黃子娮說，黃潔歆雖然體弱，卻總是笑著幫忙同學、解釋課堂內容，在同學眼中，不只是抗癌鬥士，更是班級的太陽，常說能活著就很好，大家都被她的樂觀感染。

此次獲周大觀2萬元獎金，她計畫將部分用於儲蓄，另一部分投入學習與創作，從病榻到舞台，從醫院到學校，用行動告訴世界，生命的韌性，會閃耀出最動人的光。 中山工商多媒體設計科黃潔歆熱愛玩機器人，曾奪AERC亞洲智慧型機器人大賽國中組冠軍。圖／校方提供 中山工商多媒體設計科黃潔歆滑直排輪，奪下高雄市運動會直排輪女子組第一名。圖／校方提供 中山工商多媒體設計科黃潔歆（中）抗癌13年，今年二度獲周大觀抗癌圓夢助學金。圖／校方提供

商品推薦