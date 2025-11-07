抗癌鬥士！從肺部全白到直排輪冠軍 高職生黃潔歆2度獲周大觀助學金
「活著，就是勝利！」3歲被診斷罹患小腦惡性腫瘤的中山工商多媒體設計科黃潔歆，歷經放射線、化療與加護病房的無數折磨，多次在生死關頭穿梭，卻從未放棄，努力抗癌13年，今年二度獲周大觀抗癌圓夢助學金，成為用愛抗癌、活出希望的見證。
黃潔歆化療期間，曾因肺部感染導致血氧驟降、肺部「全白」，醫師一度束手無策，她憑著意志與奇蹟活下來，化療進入第三階段，MRI再度顯示疑似復發白點，她卻堅持微笑面對「還想去上課，好多事情沒做完」。
在醫護與家人悉心照料下，白點終消失，重返校園，導師張磊說，她的學習速度雖慢，但從不放棄，總是第一個到教室打掃，最後一個離開。
康復後，黃潔歆沒把自己當病人，而是全力追求生命的可能，她學芭蕾、練直排輪、玩機器人，挑戰肌力退化的身體，她笑說，想讓自己動起來，證明自己還能做得到。
這樣的堅持讓她脫穎而出，奪下高雄市運動會直排輪女子組第一名、AERC亞洲智慧型機器人大賽國中組冠軍，老師笑稱她是「腦癌程式設計師」，而她的夢想是用AI科技幫助更多需要力量的人。
同班好友黃子娮說，黃潔歆雖然體弱，卻總是笑著幫忙同學、解釋課堂內容，在同學眼中，不只是抗癌鬥士，更是班級的太陽，常說能活著就很好，大家都被她的樂觀感染。
此次獲周大觀2萬元獎金，她計畫將部分用於儲蓄，另一部分投入學習與創作，從病榻到舞台，從醫院到學校，用行動告訴世界，生命的韌性，會閃耀出最動人的光。
▪當AI成為我的室友：大學生使用習慣揭密 5學生專訪吐心聲
▪沒有GPT畢不了業！旅法留學生笑談生成式AI：未來無法與它分離
▪科技一定冷漠？音樂劇少女用AI詮釋舞台情感：真情無法被取代
▪曾和AI談情說「愛」…社會學碩士生劃分界線：與人接觸才是真
▪別讓機器變傳聲筒！ 台大中文系學生曝文組優勢：精準形容人性
▪人工智慧還能這樣玩！她設計AI幼兒、寫歌創作 拓展跨領域應用
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言