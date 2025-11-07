快訊

嘉義縣全面升級「數位學生證」 國小學生也能拿到了

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣全面升級「數位學生證」，本學年起將發給國小學生。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣全面升級「數位學生證」，本學年起將發給國小學生。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣「數位學生證」整合一卡通功能，結合圖書館借閱、校車搭乘等功能，原先只有發給國高中學生，縣府教育處為提升校園生活便利性，本學年起首度發給國小學生，目前正在製作，完成後會陸續發送，預計有近2萬名學生受惠，減輕攜帶多張卡片負擔。

教育處表示，數位學生證整合一卡通功能，可以搭乘台北捷運、高雄捷運、台鐵與租借公共自行車YouBike，還可在全台四大超商及超過10萬家商店消費；另也結合校園圖書館借閱、校車搭乘等功能，並可整合教職員證，實現多卡合一設計，讓生活更加高效便捷。

教育處處長李美華說，今年起新增國小數位學生證，目前正在製作將全面數位化，數位學生證也導入iPASS MONEY、交易查詢、一卡通綠點、減碳紀錄等功能，希望學生能在便利、安全與綠色的環境中成長學習，在日常生活中實踐永續理念，打造嘉義縣智慧教育願景。

一卡通 台北捷運 圖書館

