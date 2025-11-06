快訊

母千萬信託獨漏他…三重男一怒刺死姊姊 妹妹、勸架妻全被砍

新北柑園國小遭火警波及 7日停課1天校舍待修

中央社／ 新北6日電
新北市樹林區柑園街一段某鐵皮屋工廠，稍早不明原因起火燃燒，所幸無人員受困。聯合報記者蔣永佑/翻攝
新北市樹林區柑園街一段某鐵皮屋工廠，稍早不明原因起火燃燒，所幸無人員受困。聯合報記者蔣永佑/翻攝

新北市柑園國小因鄰近工廠火警，造成教室損壞及停電。教育局傍晚表示，明天（7日）將停課1天，明年擇期補課。校舍將在消防火場鑑識後進行安全評估，預計3天內可初步修復。

教育局表示，今天中午樹林區柑園街一段發生工廠火警，鄰近的柑園國小受波及。學校第一時間依校安機制，全校疏散至活動中心，師生均平安無恙。教育局已派員到場協助勘查校園災損與復原作業，並請消防局儘速完成火災鑑識後，進行校舍安全評估。

教育局指出，考量校園部分建物受損，且周邊仍有煙霧殘留，學校決定於7日（星期五）停課1天，並於10日（星期一）恢復正常上課。停課期間，教師將提供線上複習教材及學習單，協助學生在家自主學習。

此外，若學生有家庭照顧需求，學校也將協助安置與照顧，確保學生安全。學校已規劃於115年1月20日（星期二）及1月21日（星期三）下午補課。

教育局說，初步估計約有8間教室及8間廁所受損，距火場最近的2、3樓教室外牆燒裂，高壓變電箱損毀導致暫時停電。教育局已協請台電搶修，並由工務單位檢視校舍結構安全，預計3天內完成初步復原；也將持續掌握學校應變進度，協助校方復原，確保師生安全與教學順利進行。

樹林區柑園街一段1層樓鐵皮屋今天接近中午冒出火煙。消防局表示，現場為造船工廠及成衣工廠倉庫全面燃燒，面積約1400平方公尺，火勢已撲滅，原因待查，無人員受傷或受困。

教育局 停課 教室

延伸閱讀

桃園3個月2起傳統市場火警 黃瓊慧籲市府盤點消防安全

彰濱海上光電板火警…老鼠咬電纜？彰化縣消防局證實：業者自滅

基隆暖暖區大樓地下室火警動用排煙車 冷氣機台是禍首

彰濱光電板起火！他嘆「這一天終於來了」 消防局籲加強系統檢修防短路

相關新聞

新北柑園國小遭火警波及 7日停課1天校舍待修

新北市柑園國小因鄰近工廠火警，造成教室損壞及停電。教育局傍晚表示，明天（7日）將停課1天，明年擇期補課。校舍將在消防火場...

三芝國中風雨球場屋頂漏水 議員爭取全面改善

新北市三芝區三芝國中，學校當中有一座橄欖球場本來是屬於有風雨屋頂設施，是可以讓學生在不受天氣影響下練習的場地，不過由於鐵皮屋頂年久鏽蝕，更出現多處漏水的情況，今年透過新北市議員蔡錦賢的協助，將屋頂進行整修，日前市議員到現場會勘，發現還有另一半還沒有處理，因此也承諾明年會再爭取一筆經費，來將屋頂全部整修完成。

台東陷師資荒！學校招聘82次仍無人應徵 議員批史上最嚴重

開學已2個月，台東卻有多所學校至今仍招聘不到老師，導致學生教育權受影響，引起議員張國洲今天在縣政總質詢關切，他指出有學校招聘82次...

光復國中女足訓練器材全毀...花蓮議員奔走募資 新北跨縣市送暖

花蓮光復鄉因堰塞湖釀災，光復國中女足隊的訓練器材與設備幾乎全毀，學生面臨資源中斷困境。新北市議員黃淑君隨即號召板橋地區足...

交通部長視察彰化5校 人行道空間不足 陳素月促改善

交通部長陳世凱會同立委陳素月等人今天視察田中鎮明禮國小、社頭鄉清水國小、湳雅國小、埔心鄉梧鳳國小的人行空間及鹿港鎮草港國...

六和高中國中部勇奪桃園市發明展多項大獎　榮登桃園市第一

六和高中國中部學生在桃園市114年度中小學發明展複審中，拿下優等3項、甲等4項及佳作3項，其中6件作品入選IEYI國際發...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。