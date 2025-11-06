聽新聞
0:00 / 0:00
三芝國中風雨球場屋頂漏水 議員爭取全面改善
新北市三芝區三芝國中，學校當中有一座橄欖球場本來是屬於有風雨屋頂設施，是可以讓學生在不受天氣影響下練習的場地，不過由於鐵皮屋頂年久鏽蝕，更出現多處漏水的情況，今年透過新北市議員蔡錦賢的協助，將屋頂進行整修，日前市議員到現場會勘，發現還有另一半還沒有處理，因此也承諾明年會再爭取一筆經費，來將屋頂全部整修完成。
市議員蔡錦賢表示，這一座球場是培養三芝橄欖球選手的重要場地，這裡使用非常好的人工草皮，但過去屋頂多處鏽蝕，下雨天就會有很多地方有漏水情況，這對於學生在使用場地上，會因為溼滑造成運動安全上的問題，因此今年有爭取經費將其中一半的屋頂改善，而另一半也將會進行工程來改善。
學校表示，這一處風雨球場的屋頂使用多，而三芝又是一個多雨氣候的地方，常常下雨的情況，也讓學生非常依賴這一座風雨球場，不僅是橄欖球隊員使用，平常學生在體育課時也會來使用，而這次新北市議員蔡錦賢，同時也是新北市體育會橄欖球委員會主委，對於在地培養運動選手非常重視，也非常感謝議員的協助，讓這一座球場未來可以有更好的設施，提供選手及學生來使用。
