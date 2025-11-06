高中訓育組長工作會議共同討論校園政策 聚焦兒少網路安全

快訊

中央社／ 台北6日電
教育部6日起在員林家商舉辦「114年度全國高級中等學校訓育、社團活動組長工作會議」，以「落實民主護人權，多元展能重品德」為主題，盼強化學校相關人員在面對多元挑戰時的應變能力與專業知識。教育部提供／中央社
教育部6日起在員林家商舉辦「114年度全國高級中等學校訓育、社團活動組長工作會議」，以「落實民主護人權，多元展能重品德」為主題，盼強化學校相關人員在面對多元挑戰時的應變能力與專業知識。教育部提供／中央社

全國高中訓育組長、活動組長今天齊聚國立員林家商，共同討論校園政策，數位時代的兒少網路安全議題是一大重點，著重個資安全、防範私密影像外流，進而防制性剝削。

教育部今天起在國立員林家商（位於彰化縣）舉辦「114年度全國高級中等學校訓育、社團活動組長工作會議」，今年度以「落實民主護人權，多元展能重品德」為主題，強化學校相關人員在面對多元挑戰時的應變能力與專業知識。

近年兒少被誘騙上傳私密影像的情形受到社會關注，網路安全意識成為教育重要課題，須及早教導青少年避免在社群媒體公開個人和家人資訊、謹慎設定隱私權限。今年度的工作會議中，邀請專家分享備網路安全、性剝削防制及法治素養知識，強化各校人員的應變能力。

另外，「兒少表意權」議題也是會議重點，專家透過實務案例分享，引導教師理解如何在活動設計與執行過程中兼顧學生表達權、安全及參與，強化學生自治及活動安全管理專業。

教育部同時頒獎表揚47名資深訓育、社團活動組長，其中多名具備10年以上任職資歷。教育部期盼透過表揚活動，激勵投入學生事務工作，為校園安全奠定穩固基礎。

