台東陷師資荒！學校招聘82次仍無人應徵 議員批史上最嚴重

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
開學至今已2個月，台東卻有多所學校至今仍招聘不到老師，導致學生教育權受影響，引起議員張國洲（左）今天在縣政總質詢關切，質詢教育處。圖／台東縣議會提供
開學至今已2個月，台東卻有多所學校至今仍招聘不到老師，導致學生教育權受影響，引起議員張國洲今天在縣政總質詢關切，他指出有學校招聘82次，仍乏人問津，台東面臨史上最嚴重師資荒，直言目前較不僅面臨「少子化」，也迎來「少師化」，儼然已成新國安危機。

教育處長蔡美瑤回應，依據教育部規定空留比率是8%，目前代理老師空留比率國中是12%、國小是18%，其實教徵補實比去年多開了12個缺；教育處持續在協助各校教師的招聘工作，同時優化老師的品質，不讓學生受教權受影響。

張國洲強調，義務教義的本質是家長把孩子送到學校讀書，學校就應該由老師負責教育，但現在很多學校卻沒有老師可以教，招聘多次也沒有人願意來，教育處應該檢討問題的核心到底出在哪裡，怎麼會開學至今都沒有老師，甚至學校代理老師都已超過22%。

他建議教育處可以提高徵選正式老師的名額、輔導任教多年的代課老師成為正式人員，再來就是提高公費生的名額，最後就是減少老師的行政工作，而不是增加負擔，提升留下來或願意來台東任教的意願。

教育處表示，除興建較宿舍，也提通發放偏遠地區教師久任獎金，提高偏遠地區教師留任意願，另也實施無教師證教師支持計畫，提供無教師證的教師申請，計畫主旨為有教師證正式教師帶領無教師證的教師課程共備，穩定師資品質。

部分校長表示，很難招聘到老師的原因，除了是受地理距離條件及生活機能環境影響，專業課別也會影響老師報名意願，畢竟有些課別較冷門，所以現在大多學校為了盡早招聘老師，大家都把最好的優勢條件說出來，不然真的沒人會來。

開學至今已2個月，台東卻有多所學校至今仍招聘不到老師，面臨史上最嚴重師資荒。記者尤聰光／攝影
