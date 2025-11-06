快訊

光復國中女足訓練器材全毀...花蓮議員奔走募資 新北跨縣市送暖

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣議員胡仁順（左二）、新北市議員黃淑君（左四）與新北市議員宋雨蓁（左五），接受光復國中校長黃建榮（左三）的感謝狀。記者王思慧／攝影
花蓮縣議員胡仁順（左二）、新北市議員黃淑君（左四）與新北市議員宋雨蓁（左五），接受光復國中校長黃建榮（左三）的感謝狀。記者王思慧／攝影

花蓮光復鄉因堰塞湖釀災，光復國中女足隊的訓練器材與設備幾乎全毀，學生面臨資源中斷困境。新北市議員黃淑君隨即號召板橋地區足球團體展開援助行動，在花蓮縣議員胡仁順的協助下，短短一天內完成器材募集，展現「板橋傳愛、足球無界」的跨縣市暖流。

黃淑君今天特別從新北市到光復鄉，馬上跟女足隊員打成一片、有說有笑，並開心自拍留下美好回憶；女足隊也特別與3位議員、善心人士鞠躬道謝，大家也圍成一圈喊加油口號，提振士氣。

花蓮縣議員胡仁順表示，光復女足隊是地方的驕傲，但這次洪災讓訓練設備幾乎全數損毀。感謝市議員黃淑君在第一時間伸出援手，不僅協調資源、親自到災區了解情況，更在最短時間內完成器材募集與送達，讓孩子們能重新踏上球場；同時鼓勵足球隊未來表現能愈來愈好，也把愛心繼續延續下去。

新北市議員黃淑君指出，第一時間得知需求後，立刻與板橋足球協會、華僑高中及板橋國中足球隊聯繫，於一夜之間募集到近20萬元資金及物資。由於廠商得知物資是要援助災區學校，紛紛「半買半相送」。讓採購進度更順利。這次買了比賽用鞋、訓練鞋、支架與計分板等，照著學校的清單全部備齊。

黃淑君說，今天凌晨從板橋載物資出發，早上9時前送達光復國中，盼女足隊能無後顧之憂繼續訓練、在球場上奔跑，跑出他們自己的精彩人生。

同樣來自新北、也是花蓮子女的新北市議員宋雨蓁也加入支援行列。她表示，自己是原住民出身，得知光復女足受災格外有感情，且其辦公室主任正是光復國中女足畢業生，更讓這份緣分意義非凡，未來若球隊還有需要，都會大力幫忙。

女足隊員杜盺澐（Uli）說，謝謝這次所有資助人的幫助，這些設備包括球鞋還有球還有平常訓練用的球具，都對我們來說是很大的支持，也是繼續前進的力量。

新北市議員黃淑君（前）與光復國中女足隊員開心自拍，留下美好回憶。記者王思慧／攝影
花蓮光復鄉因堰塞湖釀災，光復國中女足隊的訓練器材與設備幾乎全毀，新北市議員黃淑君、花蓮縣議員胡仁順與新北市議員宋雨蓁募集器材，今天捐贈給校方。記者王思慧／攝影
光復國中女足隊特別與3位議員與善心人士鞠躬，感謝愛心捐贈。記者王思慧／攝影
光復國中女足隊特別與3位議員與善心人士鞠躬，感謝愛心捐贈。記者王思慧／攝影

議員 女足隊

