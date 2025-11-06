交通部長視察彰化5校 人行道空間不足 陳素月促改善
交通部長陳世凱會同立委陳素月等人今天視察彰化縣田中鎮明禮國小、社頭鄉清水國小、湳雅國小、埔心鄉梧鳳國小的人行空間及鹿港鎮草港國小周邊頂草路四段瓶頸路段改善計畫，陳世凱表示，將加速協助地方改善都市計畫外的學校人行空間，希望讓學童上下學更加安全。
立委陳素月今天邀集立法院交通委員會、交通部陳世凱部長、公路局局長林福山，會同彰化縣副縣長周傑等人視察5所小學周邊人行道及道路改善計畫，聽取地方人士意見。
陳素月表示，交通部自2024年度至2027年度推動跨年度「永續提升人行安全計畫」，公路總局在今年度編列5億1720萬元將用於補助地方政府辦理人行空間環境改善，她也爭取改善明禮國小、清水國小、湳雅國小和梧鳳國小等4所學校周邊人行道，總經費約5345萬元，因為這些學校緊鄰山腳路等重要路段，平常車流量大，人行空間不足，更需改善，才能維護學童及民眾安全。
一行人也現場考察鹿港鎮頂草路4段瓶頸路段，陳素月說，該路段鄰近草港國小，現況道路寬度約為8至4.5公尺寬不等， 最窄處因視距不良且寬度不足，同時因兩側無人行道設施，不論行人通行或會車都相當危險，因此希望能把道路改善工程納入交通部「生活圈道路交通系統建設計畫6年計畫，計畫經費7千萬元，預計改善該路段總長度約310公尺，將全段拓寬至12公尺寬，並規劃設置人行道，以提升道路安全。
陳世凱表示，現在很重視人本交通，相較於過去重視的是車子不要塞車，但現在更重視行人安全，尤其學童安全更重要，中央將會加速協助彰化都市計畫外幾所學校人行空間，也希望地方政府一起積極努力提升行人安全，讓學童都可安全走在路上。
