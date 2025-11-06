六和高中國中部勇奪桃園市發明展多項大獎　榮登桃園市第一

六和高中國中部學生在桃園市114年度中小學發明展複審中，拿下優等3項、甲等4項及佳作3項，其中6件作品入選IEYI國際發明展推薦名單， 榮登桃園市第一。

本次獲得優等的三件作品分別為「煞車強弱預警指示燈」、「回收雨水的雨衣」與「世界地圖磁鐵QR CODE」，皆入選IEYI推薦名單，作品設計兼具創新與實用性。

其中，游昕翰設計的「煞車強弱預警指示燈」能依煞車力道變化燈號。指導老師周郁翔表示，游昕翰從設計發想到製作成品的過程展現主動與堅持，木訥的他練習到比賽時能夠自信發表，同學的成長比獲獎更珍貴。

凌筱喬和賴靖文設計的「回收雨水的雨衣」是以災害應變為出發點，設計出能保暖、防水並收集飲用水的輕便雨衣。指導老師吳玟萱表示，一開始覺得學生的想法很奇特，但看到學生歷經多次失敗與修正，一步步把構想變成實品，這過程令人感動。

許孟潔、張芸瑄、王宥仁設計的「世界地圖磁鐵QR CODE」結合數位科技與學習應用，透過掃描QR Code即可連結至資料庫查詢各國資訊。參賽學生期許未來可結合AI與自動更新功能，使學習更智慧化與互動化。指導老師張慧玲指出，學生們在製作過程雖然艱辛，但始終保持熱忱與毅力，加上學校電腦中心的技術支援，讓作品兼具教育性與實用性。

六和高中國中部主任何雅琪表示，發明展不只是比賽，更是綜合學習的歷程。學生要從日常生活中發現問題，再思考如何實際完成作品，這過程極具挑戰。指導老師從暑假起就開始引導學生構思主題，並結合職業類科老師與學長們的協助，讓學生的創意得以實現。

六和高中校長陳淑惠表示，科技教育是六和教學發展的重要核心。未來將持續推動跨領域創新課程，鼓勵學生從生活中發現問題、以科技實踐創意，讓創造力成為學習的驅動力。 六和高中國中部學生王宥仁（左三）、 張芸瑄（右三）、許孟潔（右二）以「世界地圖磁鐵QR CODE」作品獲得桃園市國中小發明展優等，他們與國中部主任何雅琪（左一）、指導老師張慧玲（左二）、黃淑燕（右一）合影。圖／六和高中提供 六和高中國中部學生游昕翰於賽前練習口頭報告。圖／六和高中提供 六和高中國中部學生賴靖文（左）與凌筱喬參加桃園市中小學發明展，以「回收雨水的雨衣」獲得優等。圖／六和高中提供 六和高中國中部參加桃園市中小學發明展成績傲人。圖／六和高中提供

