台東某校匿名檢舉2年逾60件 議員：師生被頻繁調查、校園人心惶惶

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
校園霸凌示意圖。圖/AI生成
校園霸凌示意圖。圖/AI生成

台東縣議員古志成今在定期會縣政總質詢中指出，近期接獲某國小多名家長陳情，反映該校近2年來接獲匿名檢舉高達60餘件，平均每週就有1至2件。每次檢舉都必須啟動調查程序，導致師生與家長頻繁被訪談，生活與作息受到嚴重干擾，不僅學生難以專心上課，也讓老師之間、家長之間的信任關係逐漸瓦解，校園瀰漫緊繃與不安氣氛。教育處回應依法行政、已請督學關切。

教育處長蔡美瑤回應，該校自2023年至今確實收到多起匿名檢舉，她已要求督學密切關注學校狀況，並實地了解。經調查後，部分檢舉內容與事實不符，但依據行政程序與相關法規，教育處與學校仍必須依法行政，啟動必要的調查及訪查。

蔡美瑤進一步說，目前監察院也十分關心該校狀況。若檢舉內容未具明確事證或具體行為人，教育處將不予受理；但若匿名信件附有真實姓名或具體指控，依法仍須啟動程序。她強調，教育處將兼顧「程序正義」與「校園穩定」，並持續協助校方恢復和諧的教學環境，讓學生安心學習、老師專心教學，避免校園成為匿名檢舉的重災區。

古志成指出，教育單位應正視此問題，避免行政程序成為惡意檢舉的工具。他認為，一所學校能在短時間內接獲如此多的匿名檢舉，背後一定有特定目的或矛盾存在。「教育處不應只是照規定開調查，而要追查為什麼會發生這種現象，根源在哪裡」。他強調，教育處與學校應共同建立預防機制，妥善溝通輔導，減少無謂的調查與恐慌。

台東縣議員古志成（左）今在定期會質詢教育處長蔡美瑤（右），指出某國小近2年來接獲匿名檢舉高達60餘件，師生被頻繁調查、校園人心惶惶。圖／台東縣議會提供
台東縣議員古志成（左）今在定期會質詢教育處長蔡美瑤（右），指出某國小近2年來接獲匿名檢舉高達60餘件，師生被頻繁調查、校園人心惶惶。圖／台東縣議會提供

校園 溝通 台東

前鎮高中學校午餐「蒸蛋泡麵」引起熱議 校友這樣回

高雄市前鎮高中營養午餐「蒸蛋泡麵」登上社群熱門話題，這道創意菜色日前被上傳至社群媒體，吸引上千個愛心與數百則留言，網友笑...

六和高中國中部勇奪桃園市發明展多項大獎　榮登桃園市第一

六和高中國中部學生在桃園市114年度中小學發明展複審中，拿下優等3項、甲等4項及佳作3項，其中6件作品入選IEYI國際發...

台東偏鄉學子勇奪德國發明展金銀獎 創意讓世界看見台灣

來自台東偏鄉的長濱國中與豐田國中的2支學生團隊日前代表台灣參加第77屆德國紐倫堡國際發明展，在上千件作品中脫穎而出，勇奪...

光復商工學生餐食費仰賴洪災愛心捐款 縣府支援至上學期結束

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰決重創光復鄉，災後當地餐飲幾乎停擺，國立光復商工為解決學生用餐問題，經校方與縣府溝通協調，決定運用善...

爬合歡山違規搭帳 康橋國際學校挨罰

康橋國際學校上周帶領學生550名分五梯次登合歡山，在合歡北峰搭設多個帳篷與天幕，未向太魯閣國家公園管理處申請而違規，太管...

