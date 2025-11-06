台東某校匿名檢舉2年逾60件 議員：師生被頻繁調查、校園人心惶惶

台東縣議員古志成今在定期會縣政總質詢中指出，近期接獲某國小多名家長陳情，反映該校近2年來接獲匿名檢舉高達60餘件，平均每週就有1至2件。每次檢舉都必須啟動調查程序，導致師生與家長頻繁被訪談，生活與作息受到嚴重干擾，不僅學生難以專心上課，也讓老師之間、家長之間的信任關係逐漸瓦解，校園瀰漫緊繃與不安氣氛。教育處回應依法行政、已請督學關切。

教育處長蔡美瑤回應，該校自2023年至今確實收到多起匿名檢舉，她已要求督學密切關注學校狀況，並實地了解。經調查後，部分檢舉內容與事實不符，但依據行政程序與相關法規，教育處與學校仍必須依法行政，啟動必要的調查及訪查。

蔡美瑤進一步說，目前監察院也十分關心該校狀況。若檢舉內容未具明確事證或具體行為人，教育處將不予受理；但若匿名信件附有真實姓名或具體指控，依法仍須啟動程序。她強調，教育處將兼顧「程序正義」與「校園穩定」，並持續協助校方恢復和諧的教學環境，讓學生安心學習、老師專心教學，避免校園成為匿名檢舉的重災區。

古志成指出，教育單位應正視此問題，避免行政程序成為惡意檢舉的工具。他認為，一所學校能在短時間內接獲如此多的匿名檢舉，背後一定有特定目的或矛盾存在。「教育處不應只是照規定開調查，而要追查為什麼會發生這種現象，根源在哪裡」。他強調，教育處與學校應共同建立預防機制，妥善溝通輔導，減少無謂的調查與恐慌。 台東縣議員古志成（左）今在定期會質詢教育處長蔡美瑤（右），指出某國小近2年來接獲匿名檢舉高達60餘件，師生被頻繁調查、校園人心惶惶。圖／台東縣議會提供

