託付給玉山金！三商壽董座員工信曝：做出最有利於公司的決定

南韓人不炒幣了？龍頭交易所成交量暴跌八成 散戶熱錢轉進「這裡」

調查局追太子集團洗錢…查扣神級超跑「麥拉倫洗拿」 天王周杰倫也有

前鎮高中學校午餐「蒸蛋泡麵」引起熱議 校友這樣回

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄市前鎮高中營養午餐「蒸蛋泡麵」登上社群熱門話題。圖／翻攝自Threads
高雄市前鎮高中營養午餐「蒸蛋泡麵」登上社群熱門話題。圖／翻攝自Threads

高雄市前鎮高中營養午餐「蒸蛋泡麵」登上社群熱門話題，這道創意菜色日前被上傳至社群媒體，吸引上千個愛心與數百則留言，網友笑說「不是三色豆就給過」，但學生卻吐槽「像泡水的吐司邊」、「蛋殼超多」、「不好吃」，校友幽默回應「學校午餐還是這麼幽默」。

前鎮高中「蒸蛋泡麵」早在10月掀起過一波熱議，因獨特組合被網友形容為「大雜燴」、「餿水」，如今續集登場，這次學生貼出的照片中，蒸蛋與泡麵分開擺放，一旁搭配豆干、素丸子等配菜，發文寫道「可喜可賀，前鎮高中泡麵跟蒸蛋分開了」、「恭喜廚師學會了不要把泡麵放在蒸蛋裡，但再學一下，不要在蒸蛋上灑不明物體」。

貼文一出立刻引發共鳴，網友留言表示「廚師進步了」、「看起來很美味」、「這組合沒看過」；外校學生也留言羨慕「我們也想吃泡麵午餐」。

許多校友加入討論，笑說「以前只有福利社鍋燒麵能吃，現在竟然有泡麵入菜，真是跨時代進步」、「為什麼我畢業才有」。

一名校友還翻出106學年度午餐滿意度調查表，指出這樣的「創意菜色」早有歷史，表格顯示，全校午餐整體滿意度竟然高達97.2%。

不過學生的意見欄裡寫滿「菜太鹹」、「重複菜太多」、「豆干太多」、「味道不好」等評語，還有人留言備註「菜裡不要有蟲」、「不要亂組合」、「謝絕芹菜」，甚至有班級建議「不要一直重複吃一樣的」笑翻一票網友；也有網友認為營養午餐要顧健康，但也要顧學生接受度。

前鎮高中學生也留言回覆，學校現在仍有填寫午餐滿意度表，但「填了也不會變」，且結果並未公開。

校方回應表示，昨日為蔬食日，菜單由廠商設計為創意料理搭配，希望學生能少吃肉、多攝取蔬食，兼顧健康，已要求廠商未來在菜色口味與外觀設計上更貼近學生喜好，避免引發誤會或負面觀感。

高雄市前鎮高中營養午餐「蒸蛋泡麵」登上社群熱門話題。圖／翻攝自Threads
高雄市前鎮高中營養午餐「蒸蛋泡麵」登上社群熱門話題。圖／翻攝自Threads

