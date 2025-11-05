台東偏鄉學子勇奪德國發明展金銀獎 創意讓世界看見台灣
來自台東偏鄉的長濱國中與豐田國中的2支學生團隊日前代表台灣參加第77屆德國紐倫堡國際發明展，在上千件作品中脫穎而出，勇奪金牌、銀牌與創造力特別獎，讓世界看見中華民國及台東孩子的創意與實力。
縣長饒慶鈴表示，孩子們能從生活出發，用科技解決問題，展現偏鄉學子的創造力與溫度，讓台東在國際舞台上發光。教育處也指出，未來將持續推動創新與STEAM教育，鼓勵學生動手實作、勇敢追夢，讓更多來自台東的孩子，用創意與關懷改變世界。
長濱國中楊天銘、田若晴、李孟恩3位學生，以「零接觸護康天使」拿下金牌。這款智慧健康監測系統能在不碰觸病患的情況下，利用毫米波雷達偵測呼吸與心跳，並可語音呼救、遠端連線通知家屬與醫護。
靈感來自他們的生活經驗，有人曾經歷車禍、有人有心臟疾病，也有人體會過家人病況未被及時發現的遺憾。這份真誠與關懷成為發明背後最感人的力量。
另豐田國中周佳錞、巴青翰、朱洛可及3位學生，則觀察到長輩或孩童倒大瓶水時常會吃力或灑出水，於是發明「智慧型汲水器」，可自動感應水位，設定定量或定時出水，精準又省力，還能應用在病患限水照護上。這項貼心又實用的設計，榮獲銀牌與創造力發明特別獎。
