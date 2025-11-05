光復商工學生餐食費仰賴洪災愛心捐款 縣府支援至上學期結束

快訊

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰決重創光復鄉，災後當地餐飲幾乎停擺，國立光復商工為解決學生用餐問題，經校方與縣府溝通協調，決定運用善心人士捐款，由縣內國中小午餐中央廚房，即日起支援150位學生餐食並配送至學校到上學期結束，校方考量未來重建之路漫長，盼縣府能長期協助供應。

光復商工校長陳德明表示，災前校內約150位學生的午餐來源有3種模式，包括學生自帶餐食、外送服務及校方提供的愛心便當，愛心便當原本每天約50份；洪災後餐飲業設備泡水毀損、店家全面停業，導致校內需靠愛心便當用餐的學生暴增至150人左右。

陳德明指出，光復商工屬中央管轄並非縣府學校，因此午餐費用由社會善心捐款支應，每位學生每餐85元，目前住宿生早餐與晚餐由學校統一購買提供，至於老師因有收入及交通工具，皆自行解決餐食。

陳德明說，過去曾洽詢午餐業者提供團膳，但因學生人數不足遭拒，盼能藉此機會與縣府合作，由縣內國中小中央廚房未來持續供應午餐，讓孩子們的午餐不用煩惱。

縣府表示，已協調富源國小中央廚房提供餐盆、湯桶等設備，自即日起至114學年度上學期結束，由午餐業者以桶餐方式為光復商工製作150人份餐食並配送校內，以行政協助方式確保學生午餐不中斷。

除餐食問題外，光復商工校園損害嚴重，災損金額高達2億元，校方已啟動重建小組，與專業團隊討論設計規畫。陳德明透露，教育部已掌握相關進度，希望配合「馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別條例」，能於2027年3月31日前完成校園重建，恢復正常教學環境。

