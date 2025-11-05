爬合歡山違規搭帳 康橋國際學校挨罰

康橋國際學校上周帶領學生550名分五梯次登合歡山，在合歡北峰搭設多個帳篷與天幕，未向太魯閣國家公園管理處申請而違規，太管處開2張罰單，每張最高可罰3千元。校方指出，為確保學生安全，攜帶緊急醫療帳篷，未來會依規定申請。

太管處合歡山管理站指出，該校學生日前分多梯次到攀登合歡北峰與西峰山林教育，由於學校擔心攀登途中發生意外，或臨時有醫療需求，因此，在北峰三角點旁，搭設帳篷與天幕作為醫療帳使用。

合歡山管理站表示，接獲民眾反映派員查看，發現學校事前沒向太管處申請。依國家公園法第13條在太魯閣國家公園區域禁止事項，禁止擅自於指定以外地區露營、炊煮、搭設棚架等；因此聯合警方依法開2張罰單，每張可罰1500至3000元。

合歡站表示，民眾要在國家公園內臨時搭設帳篷，事前一定要申請，但也不一定申請就會通過，要視山林狀況審核。以這次學校山林教育活動為例，因參與人數眾多，國家公園管理處可能會提出較嚴格的規範，如活動當天搭好帳篷且結束後就必須帶下山等。

校方回應，因山區氣候變化多端，校方為確保學生安全，都會攜帶緊急醫療帳篷，學生若有意外狀況時，可讓隨隊醫護人員能及時照應，該帳篷為提供高山緊急醫療使用，每天都會撤收，將來會依規定先提出申請。

