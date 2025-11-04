下學期搬新教室！苗栗銅鑼文林國中老校舍拆建完工 北側大樓也要改建

苗栗縣銅鑼鄉文林國中舊校舍使用近70年，5年前辦理耐震補強工程，不料一開挖發現校舍竟然沒有地基和地梁，根本是危險且亟需拆除重建的校舍，經縣府團隊及立委陳超明協助爭取，獲教育部補助7000萬元，縣府自籌8400萬元配合款施工，最近已完工，縣長鍾東錦今天率相關單位視察，對新校舍的環境感到滿意，期盼文林國中重振銅鑼文風，並展現在會考成績上。

建築師與交工處長古明弘簡報指出，文林國中校舍建於民國40年代，老舊建物在民國109年辦理耐震補強工程，開挖發現竟沒有地基和地梁，改列為亟需重建的老舊危險校舍。經向中央爭取預算，110年6月獲教育部核定納入老舊校舍整建計畫，補助經費7000多萬元，將安全性不足的東、西、南棟舊校舍全數拆除並規畫重建。但111年辦理規畫設計時，因疫情衝擊致營建物料及工資雙漲，縣府自籌8400萬配合款，總工程費增至1.5億多元，前年6月才得以發包，歷經2年施工，於今年10月15日竣工。

鍾東錦上午率交工處、教育處及鄉公所、代表會及村長到校視察，多名議員也到場，鍾東錦感謝教育部及地方各界攜手推動老舊校舍重建，煥然一新的建築融入紅磚與桐花雪白的客家意象，讓學子有安全舒適的學習環境。新建教學大樓目前申請使用執照及驗收程序，教育處與校方也需整備教室設備，相關單位與校長張慶應等人研商後，初步敲定寒假期間可搬遷到新教室，師生下學期開始到新建大樓辦公、上課。北棟大樓建築也使用逾50年，計畫改為圖書館及其他公共用途。

銅鑼鄉早年文風鼎盛，培養眾多文人，代表會主席林九炲感嘆銅鑼人才備出，但迄今從未出過「縣長」，希望未來文林學子畢業後，能打破紀錄；縣議員黃芳椿直言當初新校舍規畫設計及討論時，他覺得校園兩棟校舍平行，從風水格局來看似乎不是很理想，但其他單位並不在意，他也只能接受。

縣府指出，文林國中新建校舍工程為地上3層的教學大樓，包括一般教室9間、教職員辦公室2間、校長室1間、廁所6間及附屬空間等，總樓地板面積近700坪，煥然一新的建物與北棟大樓和逢甲紀念館相互輝映，形成內聚教學空間。教學大學設計延續銅鑼客家樸質情感與入文風情，採連續立面拱梁柱，可遠眺雙峰山，融入宅院紅與桐花白等客家元素，梯間鐘塔有提醒學子掌握分秒學習的寓意。 苗栗縣銅鑼鄉文林國中舊校舍拆除重建，最近完工，縣長鍾東錦今天率相關單位視察，對新校舍的環境感到滿意，期盼文林國中重振銅鑼文風，並展現在會考成績上。記者胡蓬生／攝影 苗栗縣銅鑼鄉文林國中舊校舍拆除重建，最近完工，縣長鍾東錦今天率相關單位視察，對新校舍的環境感到滿意，新校舍可遠眺銅鑼地標雙峰山。記者胡蓬生／攝影 苗栗縣銅鑼鄉文林國中舊校舍拆除重建，最近完工，縣長鍾東錦今天率相關單位視察，對新校舍的環境感到滿意，新校舍可遠眺銅鑼地標雙峰山。記者胡蓬生／攝影 苗栗縣銅鑼鄉文林國中舊校舍拆除重建，最近完工，縣長鍾東錦今天率相關單位視察，對新校舍的環境感到滿意，眾人並合影留念。記者胡蓬生／攝影

商品推薦