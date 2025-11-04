淡水區竹圍國小攜手企業 共同植樹打造永續校園

為了落實『珍愛地球、深耕台灣』的企業理念，並宣導環保減碳的精神，由台灣博世舒適科技股份有限公司，攜手新北市淡水區竹圍國小及台灣原生植物保育協會，今天在竹圍國小舉辦一場植樹嘉年華活動，號召學生、家長以及志工們一同共襄盛舉，種下50種的原生植物樹苗，不僅能夠為環境盡一份心力，更可以將保護原生樹種的理念向下扎根。

台灣博世舒適科技總經理飯塚慎一表示，為了因應全球減碳發展，日立冷氣以珍愛地球、深耕台灣的理念，積極響應ESG永續環境的潮流，把保護環境，還有減碳行動真正落實在大家的生活當中。校長也說，這次種下了50種的台灣原生種植物，不僅提高了學校的生物多樣性，更是學生最好的學習教材。

竹圍國小校長林愛玲表示，這次在學校的校園後方鄰近社區旁的這一塊，孝悌園種下許多的原生植物，更將典藏時空膠囊埋進園區當中，裡頭放了學生、老師對種下去植物的祝福語，十年後再開封，藉由這場活動推動環境永續並且達到節能減碳，推動植樹計劃更是將愛護環境的觀念讓孩子學習，身體力行一起動手作，學習原生植物對於環境的重要性。

林愛玲也說，學校一直致力於推動永續校園的理念，去年我們在校舍四樓輔導室走廊也種下許多原生植物，吸引了斑蝶和鳳蝶來訪。今年在孝悌園舉辦的植樹嘉年華，不僅延續這份生態行動，更希望讓每位學生都能透過實際參與，學習到植物與生態的相互依存。

這次植樹嘉年華活動種下了超過五十種台灣原生植物，包括台灣百合、狗娃花、文珠蘭、台灣馬藍、金花石蒜、鵝鑾鼻燈籠草等。這些植物不僅能美化校園環境，更能提供昆蟲、蝴蝶及鳥類棲息的生態空間，為校園生物多樣性注入新生命。

