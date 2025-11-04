康橋登山隊爬合歡山「違規搭帳篷」挨罰 校方坦承疏失

康橋國際學校安排學生登山體驗，從攀登挑戰中體驗生命教育，上周校方帶領500多名學生分梯次攀登合歡山，在合歡北峰搭設多個帳篷與天幕等，卻未向太魯閣國家公園管理處申請而違規，遭太管處依法開2張罰單，最高累計罰6000元。

校方今回應表示，上周活動學生550名分五梯次前往登山，因山區氣候變化多端，校方為確保學生安全，都會攜帶緊急醫療帳篷，學生若有意外狀況時，可讓隨隊醫護人員能及時照應，該帳篷為提供高山緊急醫療使用，每天都會撤收，將來會依規定先向主管機關提出申請。

太管處合歡山管理站指出，該校學生日前分多梯次到攀登合歡北峰與西峰山林教育，由於學校擔心攀登途中發生意外，或臨時有醫療需求，因此，在北峰三角點旁，搭設帳篷與天幕作為醫療帳使用，因此聯合警方依法開2張罰單，每張可罰1500至3000元。

太管處也呼籲，遊客在欣賞合歡山壯麗景色時，務必遵守國家公園規定，不違規露營、不隨意偏離步道、不留下垃圾，維護珍貴的高山生態環境。

